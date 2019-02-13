Антон Инюцын: "Энергетическое сотрудничество между Россией и Кореей демонстрирует поступательное развитие"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в составе российской делегации во главе с заместителем Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым посетил с рабочим визитом Республику Корея.

В ходе поездки представители стран обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства, деревообрабатывающей промышленности, нефтехимической и рыбной промышленностей.

"Энергетическое сотрудничество между Россией и Кореей демонстрирует поступательное развитие. Основное взаимодействие происходит в нефтегазовой и угольной сферах, есть перспективы углубления кооперации в электроэнергетике", - отметил Антон Инюцын.

Замминистра также рассказал, что в июне 2018 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея о сотрудничестве в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который является отправной точкой для дальнейшего расширения сотрудничества.

"Мы планируем в рамках указанного меморандума осуществлять совместную деятельность в сфере энергоэффективности и энергосбережения, а также соответствующей научной и образовательной деятельности", - сказал он.

Кроме этого, Антон Инюцын провел переговоры по вопросу развития российско-корейского сотрудничества в области использования газомоторного топлива с представителями Министерства охраны окружающей среды, Корейского института промышленности и технологий, крупнейших корейских компаний, а также производителями оборудования и техники для рынка газомоторного топлива, входящими в Корейскую ассоциацию газомоторного топлива.

Справочно:

В настоящее время в Корее насчитывается около 40 тысяч автотранспортных средств, 31 тысяча из которых автобусы, работающих на природном газе, и около 200 газозаправочных станций, включая 7 СПГ–станций.

Автобусы, работающие на природном газе, стали использоваться в Корее начиная с 2000-х годов. Сейчас их доля составляет 81%. В среднесрочной перспективе Правительство Республики Корея планирует перевод грузовых транспортных средств на использование сжиженного природного газа.

Ключевыми мерами поддержки государства для развития рынка газомоторного топлива в Корее являются субсидии, налоговые льготы и сниженная процентная ставка по кредитам.

Корея также является крупным производителем газобаллонного, газозаправочного оборудование и техники на газомоторном топливе.