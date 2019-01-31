Армавирский филиал Кубаньэнерго отремонтирует более 1,5 тысячи километров ЛЭП

В 2019 году энергетики Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") отремонтируют свыше 1550 км линий электропередачи, десять крупных питающих центров и 323 трансформаторные подстанции на востоке края.

Ремонтные работы пройдут на линиях электропередачи и крупных питающих центрах. В планах специалистов заменить свыше тысячи опор, 224 км провода и порядка 10 тысяч изоляторов на линиях электропередачи. От древесно-кустарниковой растительности расчистят более 120 га трасс ЛЭП, что позволит снизить риски нарушения электроснабжения потребителей энергорайона при неблагоприятных погодных условиях.

Масштабные работы запланированы на высоковольтной линии Отрадненского района 35 кВ "Подгорная Синюха – Маяк", где установят 38 дополнительных железобетонных опор для уменьшения длины пролетов и защиты от гололедообразования.

Капитальные ремонты пройдут на питающих центрах "Очистные сооружения" в Армавире, "Трехсельская" в Успенском районе, подстанциях "Забайкаловская" и "Биофабрика" в Новокубанском районе, "КПТФ" и "Озерная" в Кавказском районе, "ЖБШ" и "Заводская" в Гулькевичском районе, а также "Отрадная" и "Малотенгинская" в Отрадненском районе.

– Комплекс ремонтных работ призван сделать работу оборудования более эффективной и улучшить качество электроснабжения энергорайона. В 2019 году мы направим на ремонты свыше 180 млн рублей, – подчеркивает директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети Рустам Магдеев.

Выполнение всех запланированных мероприятий ремонтной программы существенно повысит надежность и качество электроснабжения десятков тысяч бытовых потребителей, ряда сельскохозяйственных производителей и производственных предприятий Кубани.