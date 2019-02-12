Более 50 студентов энергетических специальностей освоят профессию в Ивэнерго

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" приступили к прохождению профильной и преддипломной практики студенты Ивановского государственного энергетического университета и Ивановского энергетического колледжа.

В течение 3-х месяцев будущие энергетики будут осваивать специальности "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем", "Электроснабжение", "Электроэнергетические станции, сети и системы". Под руководством опытных наставников студенты познакомятся с особенностями работы энергосистемы Ивановской области, примут участие в основных производственных процессах, получат опыт по профильным для электросетевого комплекса направлениям. Всего в разных подразделениях филиала навыки выбранной профессии получат 54 студента.

На период прохождения практики для каждого студента составляется индивидуальный план работы. Прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей, все практиканты обязательно изучают Правила охраны труда и проходят инструктаж по технике безопасности.

"Надеемся, что применение теоретических знаний, полученных в вузе и колледже, на практике позволит выпускникам качественно подготовиться к экзаменам, получить необходимый опыт и представление о профессии. Хорошо проявившие себя в ходе практики студенты после окончания учебного заведения могут быть устроены на работу в филиал", - отметила начальник департамента управлением персонала Екатерина Беляева.

Сами студенты подчеркивают, что работа на производстве помогает им глубже разобраться в предмете изучения, лучше защитить свой научный проект, определиться с местом будущей работы.

Отметим, что сотрудничеству с образовательными учреждениями в "Ивэнерго" придают особое значение. Энергетики уверены, что подобное взаимодействие с учебными заведениями в сфере профессиональной ориентации студентов поможет привлечь в отрасль перспективные кадры.