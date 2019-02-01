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Мероприятия

Делегация МРСК Центра во главе с генеральным директором компании Игорем Маковским примет участие в РИФ -2019

Делегация МРСК Центра во главе с генеральным директором компании Игорем Маковским примет участие в РИФ -2019

13 февраля 2019, 12:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РИФ-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

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Делегация ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" примет активное участие в мероприятиях Российского инвестиционного форума РИФ-2019, который пройдет 14-15 февраля в г. Сочи. Делегацию компании возглавит генеральный директор Игорь Маковский.

Глава МРСК Центра примет участие в ключевых мероприятиях форума, включая открытую дискуссию с главами субъектов РФ на тему "Цифровая трансформация электроэнергетики – новые возможности для бизнеса и регионов" с участием министра энергетики Александра Новака и министра экономического развития Максима Орешкина и презентацию Концепции "Цифровая трансформация 2030" ГК "Россети". Кроме того, Игорь Маковский подпишет регуляторные соглашения с руководителями Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей.

Соглашения предусматривают координацию действий энергокомпании и администраций регионов в области тарифно-балансовых решений, что позволит сформировать достаточный уровень источников реализации производственных программ комплексной модернизации электросетевого комплекса с применением цифровых технологий. Речь, в частности, идет о цифровизации, повышении надежности и наблюдаемости электрической сети с использованием цифровых технологий, модернизации и расширении системы интеллектуального учета, совершенствовании системы оперативно-технологического управления, консолидации на территории упомянутых областей электросетевых активов.

Также, представители МРСК Центра выступят с докладами на ряде мероприятий форума. Так, начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления компании Роман Демьянец вошел в число докладчиков панельной дискуссии "Цифровая трансформация бизнес-процессов ГК "Россети”". А главный специалист управления подбора и кадрового обеспечения Департамента управления персоналом МРСК Центра Денис Черных выступит на панельной дискуссии, посвященной обсуждению политики развития кадрового потенциала и анонсам HR-проектов.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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