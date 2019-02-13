Главный инженер "Россетей" проверил работу подстанции "Южная", обеспечивающей электроснабжение РИФа

Второй Всероссийский кабельный конгресс
13 февраля 2019, 17:20
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, РИФ-2019
Отрасль: Электроэнергетика
Заместитель генерального директора – главный инженер компании "Россети" Андрей Майоров в ходе рабочего визита в Сочи провел внеплановую проверку подстанции 110/10/ 6 кВ "Южная". Именно этот питающий центр обеспечивает электроснабжение инфраструктурных объектов, задействованных в проведении Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.
В осмотре энергообъектов также приняли участие первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян и заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО "Кубаньэнерго" Игорь Шишигин.
Главный инженер "Россетей" проинспектировал работу питающего центра, готовность диспетчерского персонала к оперативным действиям.
А. Майоров отметил высокий уровень эксплуатации объекта, хорошее состояние обрудования, надлежащий внешний вид. Серьезных замечаний не выявлено.
Подстанция "Южная" была построена в 1960-е годы и являлась самой южной на территории России (отсюда и название объекта). В 2010 году проведена ее полная реконструкция. Питающий центр, на котором установлены два силовых трансформатора по 40 МВА, обеспечивает электроэнергией Адлерский район города Сочи, в том числе Аэропорт, порт "Сочи Имеретинский". В период подготовки к Олимпиаде подстанция "Южная" приняла на себя основную нагрузку по энергоснабжению масштабного олимпийского строительства.
Напомним, в 2018 году генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский проинспектировал ряд крупнейших питающих центров Сочи – подстанций 110 кВ "Верещагинская", "Бочаров ручей", "Пасечная", "Кудепста", "Адлер" и обозначил ряд приоритетных направлений в развитии сетевой инфраструктуры города-курорта.