Карабашмедь и КМЭЗ зафиксировали производственные рекорды

Русская медная компания (АО "РМК") подвела производственные итоги 2018 года своих металлургических активов в Челябинской области. Предприятия Карабашмедь (г. Карабаш) и Кыштымский медеэлектролитный завод (АО "КМЭЗ", г. Кыштым) улучшили и количественные, и качественные показатели.

По итогам 2018 года завод Карабашмедь произвел 139,2 тысяч тонн черновой меди – на 12,5% больше, чем в 2017 году. При этом содержание меди в готовой продукции достигло 99,2% при плановом содержании в 98,9%.

На результате завода Карабашмедь положительно сказался запуск третьей кислородной станции и двух новых конвертеров Kumera в химико-металлургическом комплексе предприятия, а также повышение содержания меди в концентрате АО "Михеевский ГОК"(с. Варна, Челябинская область, входит в Группу РМК) и сторонних поставщиков.

КМЭЗ в 2018 году произвел 139,3 тысяч тонн катодов, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Увеличить объем производства катодной меди удалось благодаря масштабному техническому перевооружению, которое прошло на предприятии в 2018 году. В первом квартале 2018 года на заводе начали работать две новые серии электролизных ванн по 40 ванн в каждой. В результате мощность цеха электролиза меди КМЭЗа выросла до 140 тысяч тонн в год.

"Металлоснабжение и сбыт"