Комитет Государственной Думы по энергетике проводит круглый стол на тему "Законодательное обеспечение расширения использования газомоторного топлива, в том числе в виде сжиженного природного газа"

Мероприятие пройдет 22 февраля 2019г., в 10ч. 00мин., в зале 137 Государственной Думы (Охотный ряд, д.1)

В качестве спикеров приглашены высокопоставленные представители Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства транспорта РФ, ведущих нефтегазовых компаний – ПАО "Газпром", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "НК "Роснефть", а также ОАО РЖД и других потенциальных потребителей газомоторного топлива. Кроме того, запланирована видеоконференция с рядом регионов. Модератор круглого стола – председатель комитета по энергетике Павел Завальный.

Расширение применения природного газа в качестве моторного топлива – одно из важнейших направлений развития мировой газовой индустрии. За последние 10 лет потребление газа в мире выросло на 20%. По экспертным оценкам, к 2040 г. газ будет единственным ископаемым топливом, доля которого среди первичных энергоносителей вырастет, достигнув уровня 5,4 трлн.куб. м. Наибольшее влияние на объемы потребления газа окажут энергетика и транспорт. Потребление газа на транспорте к 2040 г. может вырасти на 160% и достигнуть 360 млрд. куб. м.

Такие перспективы обусловлены экономическими и экологическими преимуществами природного газа в сравнении с бензином и дизельным топливом.

Россия в последние годы демонстрирует значительную динамику в сфере применения газомоторного топлива. Существенно возросли темпы строительства инфраструктуры для транспорта на ГМТ: темп прироста объектов газозаправочной инфраструктуры в 2017 году в России составил 12%. К 2020 году число объектов газозаправочной инфраструктуры в РФ должно увеличиться почти в 2,5 раза и составить 743 единицы. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива также демонстрирует хорошую динамику: если в 2000 году реализовано 82 млн. куб. м, то по итогам 2017 года - 600 млн. куб. м. Также увеличивается количество автотехники, работающей на ГМТ. По данным Минтранса России, общее количество автомобилей на ГМТ к 2020 году должно вырасти в 1,7 раза – до 256 тыс. единиц.

Отдельный вопрос – развитие применения газомоторного топлива в виде СПГ. СПГ на транспорте позволяет уменьшить габариты системы хранения топлива, увеличить грузоподъемность и запас хода от одной заправки, снизить содержание вредных выбросов, увеличить моторесурс двигателей автомобилей и снизить уровень шума.

Активное внедрение газомоторного топлива — актуальная задача и для поставщиков энергоносителей, и для производителей транспортных средств, и для создателей инфраструктуры.

Эти задачи требуют соответствующего законодательного обеспечения в части регулирования вопросов безопасности, связанных с расширением применения ГМТ, снятия излишних ограничений на использование газозаправочной инфраструктуры, применения мер государственной поддержки, направленных на расширение использования ГМТ. Связанные с решением этих задач проблемы и предложения будут обсуждаться на круглом столе комитета по энергетике.