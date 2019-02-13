Рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "Россети"

13 февраля 2019, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
12 февраля 2019 г. международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ПАО "Россети" до инвестиционного уровня "Baa3" по международной шкале со стабильным прогнозом вслед за аналогичным рейтинговым действием в отношении суверенного рейтинга Российской Федерации, осуществленным 8 февраля 2019 года.
"Мы позитивно оцениваем решение рейтингового агентства Moody’s в отношении кредитного рейтинга ПАО "Россети", которое в полной мере отражает стратегическую важность компании и подчеркивает ее позицию в качестве одной из ключевых российских инфраструктурных компаний. Уверен, наличие двух рейтингов инвестиционной категории от международных рейтинговых агентств будет способствовать дальнейшему повышению привлекательности ценных бумаг ПАО "Россети" для инвестиционного сообщества, в том числе международного", – прокомментировал решение рейтингового агентства Moody’s Генеральный директор компании Павел Ливинский.
По итогам решения агентства Moody’s Investors Service ПАО "Россети" присвоены кредитные рейтинги инвестиционного уровня от двух международных рейтинговых агентств S&P Global Ratings и Moody’s Investors Service ("BBB-" и "Baa3" соответственно), а также кредитный рейтинг по национальной шкале на наивысшем уровне "AAA(RU)" от российского рейтингового агентства АКРА.
С полным текстом материалов, опубликованных Moody’s, можно ознакомиться на официальном сайте рейтингового агентства: https://www.moodys.com/