 
Подписаться на новости
Модернизация

"Ростелеком" в Ханты-Мансийске презентовал аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"

Ростелеком в Ханты-Мансийске презентовал аппаратно-программный комплекс Безопасный город

13 февраля 2019, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

Обсудить на форуме

288 просмотров

"Ростелеком" и департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры презентовали аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" (АПК "Безопасный город") главе города Ханты-Мансийска Максиму Ряшину. Презентация состоялась на базе окружного "Центра обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности".

АПК "Безопасный город" — это комплексная многоуровневая система обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности окружающей среды. На основе единой интеграционной платформы объединены различные информационные системы мониторинга и реагирования. В их число входят комплексы систем автоматизации единого центра оперативного реагирования единых дежурно-диспетчерских служб, системы видеонаблюдения в местах массового нахождения людей и уже существующие элементы систем оповещения, служба "112", комплексы фотовидеофиксации и видеонаблюдения. АПК "Безопасный город" является крупным сегментом проекта "Умный город".

В декабре 2018 года была создана и переведена в опытную эксплуатацию региональная платформа опытного участка АПК "Безопасный город" с подключением Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Ханты-Мансийска. Также начал работать центр обработки данных, создана сеть устройств комплексного мониторинга параметров окружающей среды, видеомониторинга и видеонаблюдения, реализована ситуационная видеоаналитика, запущена функция распознавания лиц граждан.

Марс Ильхужин, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ханты-Мансийского филиала ПАО "Ростелеком":
"Безопасный город" представляет собой интеллектуальную систему, чья основная задача — это общественная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Сегодня в Ханты-Мансийске система запущена в опытную эксплуатацию, функционируют 176 камер видеонаблюдения с видеоаналитикой, часть из них — с функцией распознавания лиц. Основные пользователи системы — это ЕДДС, центр обработки вызовов, дежурно-диспетчерские службы, ресурсоснабжающие организации, в перспективе — управляющие компании. Кстати, мы уже приступили к работе по формированию данной системы в остальных городах, вошедших в окружной проект".
Максим Ряшин, глава города Ханты-Мансийска:
"Аппаратно-программный комплекс должен, в перспективе, стать технической платформой, которая позволит принимать эффективные управленческие решения. Он является важным элементом устойчивого социально-экономического развития, так как направлен на сведение к минимуму рисков, подрывающих безопасность и правопорядок".

Напомним, что 10 мая 2018 года между ПАО "Ростелеком" и департаментом информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры был заключен государственный контракт по созданию опытного участка АПК "Безопасный город" на территории пяти пилотных муниципальных образований округа. Ранее, 19 апреля 2017 года, распоряжением правительства Югры в качестве пилотных площадок для реализации проекта были определены города Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Мегион и Советский район.

Компания: ПАО "Ростелеком"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Главный инженер
Сибирские ГЭС РусГидро обеспечили стабильное энергоснабжение потребителей, несмотря на аномальные холода
Армавирский филиал Кубаньэнерго отремонтирует более 1,5 тысячи километров ЛЭП
Более 50 студентов энергетических специальностей освоят профессию в Ивэнерго

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно