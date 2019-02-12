"Ростелеком" в Ханты-Мансийске презентовал аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"

"Ростелеком" и департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры презентовали аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" (АПК "Безопасный город") главе города Ханты-Мансийска Максиму Ряшину. Презентация состоялась на базе окружного "Центра обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности".

АПК "Безопасный город" — это комплексная многоуровневая система обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности окружающей среды. На основе единой интеграционной платформы объединены различные информационные системы мониторинга и реагирования. В их число входят комплексы систем автоматизации единого центра оперативного реагирования единых дежурно-диспетчерских служб, системы видеонаблюдения в местах массового нахождения людей и уже существующие элементы систем оповещения, служба "112", комплексы фотовидеофиксации и видеонаблюдения. АПК "Безопасный город" является крупным сегментом проекта "Умный город".

В декабре 2018 года была создана и переведена в опытную эксплуатацию региональная платформа опытного участка АПК "Безопасный город" с подключением Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Ханты-Мансийска. Также начал работать центр обработки данных, создана сеть устройств комплексного мониторинга параметров окружающей среды, видеомониторинга и видеонаблюдения, реализована ситуационная видеоаналитика, запущена функция распознавания лиц граждан.

Марс Ильхужин, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ханты-Мансийского филиала ПАО "Ростелеком": "Безопасный город" представляет собой интеллектуальную систему, чья основная задача — это общественная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Сегодня в Ханты-Мансийске система запущена в опытную эксплуатацию, функционируют 176 камер видеонаблюдения с видеоаналитикой, часть из них — с функцией распознавания лиц. Основные пользователи системы — это ЕДДС, центр обработки вызовов, дежурно-диспетчерские службы, ресурсоснабжающие организации, в перспективе — управляющие компании. Кстати, мы уже приступили к работе по формированию данной системы в остальных городах, вошедших в окружной проект".

Максим Ряшин, глава города Ханты-Мансийска: "Аппаратно-программный комплекс должен, в перспективе, стать технической платформой, которая позволит принимать эффективные управленческие решения. Он является важным элементом устойчивого социально-экономического развития, так как направлен на сведение к минимуму рисков, подрывающих безопасность и правопорядок".

Напомним, что 10 мая 2018 года между ПАО "Ростелеком" и департаментом информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры был заключен государственный контракт по созданию опытного участка АПК "Безопасный город" на территории пяти пилотных муниципальных образований округа. Ранее, 19 апреля 2017 года, распоряжением правительства Югры в качестве пилотных площадок для реализации проекта были определены города Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Мегион и Советский район.