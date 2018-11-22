УТЗ модернизирует генерирующие мощности Улан-Баторской ТЭЦ-4 (Монголия)

Уральский турбинный завод (холдинг РОТЕК) выполняет контракт на модернизацию основного генерирующего оборудования на Улан-Баторской ТЭЦ-4 в столице Монголии.

Уже изготовлен и отправлен заказчику полный комплект оборудования для модернизации турбины Т-100. В результате будет полностью обновлен парковый ресурс турбины, повышены её технико-экономические показатели – в частности, мощность увеличится на 13 МВт, улучшится маневренность и ремонтопригодность машины.

В рамках контракта до конца 2019 года Уральский турбинный завод выполнит модернизацию еще двух машин: турбины ПТ-80 и турбины Т-100, а в 2020 году завершит реконструкцию последней турбины Т-100.

Реализация такого масштабного проекта по обновлению генерирующего оборудования позволит Улан-Баторской ТЭЦ-4, ведущему энергетическому предприятию Монголии, обеспечивать надежное и безаварийное энергоснабжение столицы и энергосистемы страны в целом.

Партнеры уже имеют успешный опыт сотрудничества — в 2015 году УТЗ выполнил работы по расширению станции с установкой турбоагрегата мощностью 130 МВт. Этот проект был удостоен награды президента Монголии "Алтан Гэрэгэ". Председатель Совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лифшиц по итогам реализации проекта был удостоен звания "Почетный энергетик Монголии" - высшей отраслевой награды энергетиков страны.

Российские машиностроители реализовали его всего за год, это рекордный срок для таких сложных объектов: работы на площадке начались в феврале 2014 года, первые мегаватты электроэнергии были выработаны в марте 2015 года. Новый энергоблок монтировался между работающими турбинами, без их останова.

АО "Уральский турбинный завод" (www.utz.ru) — одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. Сегодня предприятие, основанное в 1938 г., специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин. Входит в состав холдинга РОТЕК.

АО "РОТЕК" (www.zaorotec.ru). Сферы деятельности компании: система прогностики состояния промышленного оборудования "ПРАНА", проектирование, инжиниринг и генподряд при строительстве объектов энергетики и инфраструктуры, разработка и производство высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовление, модернизация и обслуживание основного энергетического оборудования.