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Модернизация

В ДРСК актуализированы политики в области ИСМ

В ДРСК актуализированы политики в области ИСМ

13 февраля 2019, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СЕРТИФИКАЦИЯ, ДРСК
Отрасль: Атомная промышленность 

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В АО "ДРСК" проведен анализ и актуализация Политик организации в области интегрированной системы менеджмента. В результате анализа, политики в области СМК и СЭМ были признаны актуальными, а в политику СМОЗиОБТ внесены изменения в разделы, уточняющего характера в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Это связано с новыми требованиями международного стандарта ISO 45001:2018, вышедшего 12.03.2018г. Данный стандарт заменяет стандарт OHSAS 18001:2007.

В связи с тем, что политики ИСМ отражают реальные перспективные задачи и приоритеты развития компании,  они ежегодно анализируются высшим руководством, и являются основой для постановки целей по непрерывному улучшению деятельности в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, в области экологии и в области качества, оказываемых компанией услуг в соответствии с международными стандартами. Как правило, такой анализ проводится в рамках анализа ИСМ. Политики подлежат пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий деятельности АО "ДРСК".

Напомним, в марте 2018 года компания успешно прошла ресертификационный аудит и получила сертификаты соответствия ИСМ Общества требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Сертификационные и надзорные аудиты интегрированной системы менеджмента в ДРСК проводятся ежегодно с 2015 года. В январе 2019 года специалисты отдела менеджмента качества провели внутренний аудит в Исполнительном аппарате. В феврале-марте планируется проведение надзорного аудита на площадках исполнительного аппарата, филиалов "Электрические сети ЕАО" и "Приморские электрические сети". В течении нескольких дней ведущие аудиторы сертифицирующей организации АО "Bureau Veritas Certification Rus" будут встречаться с руководителями и специалистами  ДРСК для проверки соответствия интегрированной системы менеджмента компании требованиям международных стандартов. Также будет проведен анализ внутренней документации, регламентирующей деятельность персонала и записей, содержащих результаты деятельности филиалов и компании в целом.

Отчет аудиторской организации, будет внимательно изучен и  принят для дальнейшего улучшения работы компании и совершенствования бизнес-процессов в ней.

Справка:  АО "ДРСК" (входит в состав Группы "РусГидро") осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс.  км2, численность населения - свыше 5,2 млн человек. В обслуживании компании 58111 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 709 подстанций, установленная мощность 15 344 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.


РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро вырабатывает более 90% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность – 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

Компания: АО "ДРСК"

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