В Германии согласован поэтапный вывод из эксплуатации угольной генерации к 2038 г.

Комиссия по угольному топливу Германии (German Coal Commission), созданная в июне 2018 г. и включающая 28 членов – представителей промышленности, научных кругов, экологических групп, профсоюзов и представителей правящих партий (с правом совещательного голоса) – согласовала план поэтапного (не позднее 2038 г.) вывода из эксплуатации угольной генерации и предложила выплатить как минимум € 40 млрд в качестве компенсации регионам, которые пострадают от закрытия угольных станций.

Точный размер компенсаций для промышленных и бытовых потребителей, столкнувшихся с увеличением стоимости электроэнергии в связи с выводом из эксплуатации угольной генерации, которые по оценке комиссии составят € 2 млрд в год, будет определен в 2023 г. План будет реализовываться правительством Германии.

Первый этап предполагает закрытие 12,7 ГВт мощностей угольной генерации к 2022 г. с выплатой компенсаций, размер которых еще не согласован. Данная мера коснется 24 различных электростанций, находящихся в управлении таких энергокомпаний, как RWE, Uniper, EnBW и Vattenfall. К 2030 г. мощность угольной генерации в Германии сократится более чем вдвое (до 17 ГВт). Полностью закрытие работающих на угле электростанций может быть завершено уже к 2035 г., а решение о целесообразности ускорения данного процесса будет принято в 2032 г.

В 2018 г. доля ВИЭ составила более 40% в структуре энергетики Германии, впервые опередив ископаемые источники. Однако электроэнергия, выработанная на ископаемых видах топлива, до сих пор покрывает около 40% потребностей страны.

Концерн RWE выступает категорически против установленного срока вывода из эксплуатации угольной генерации. По оценке RWE, эта дата является слишком ранней и должна быть пересмотрена. Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей после закрытия угольных электростанций требуются дополнительные инвестиции в сетевую инфраструктуру и развитие ВИЭ-генерации. Особенно пострадает бизнес компании в области добычи и использования бурого угля, так как находящиеся в управлении концерна электростанции, работающие на буром и каменном угле, должны быть выведены из эксплуатации к 2022 г.

Это второе крупное вмешательство государства в немецкий энергетический рынок. Ранее правительство уже определило 2022 г. как конец атомной энергетики в Германии.

Информационно-аналитические ресурсы Enerdata, IE Industry Europe