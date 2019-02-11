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Мероприятия

19-21 февраля ЗАО "ЗЭТО" представит свою продукцию на выставке Энергетика-2019

19-21 февраля ЗАО ЗЭТО представит свою продукцию на выставке Энергетика-2019

14 февраля 2019, 17:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЗЭТО, ЭНЕРГЕТИКА-2019
Отрасль: Электротехника 

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Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО "ЗЭТО" совместно с региональным представительством приглашают посетить стенд компании в рамках выставки "Энергетика-2019", которая пройдет 19 – 21 февраля 2019г. в Самаре. На стенде компании будут представлены рекламные материалы продукции выпускаемого оборудования.

"Энергетика-2019" – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона, направленный на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.

 

Ждем вас 19-21 февраля на стенде С301, г. Самара, ул. Мичурина, 23 А, ВЦ "Экспо-Волга".

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ЗАО "ЗЭТО"

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