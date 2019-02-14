АЭС России в 2018 году за счет оптимизации сроков ремонтов энергоблоков выработали дополнительно свыше 2,9 млрд кВт.ч

В 2018 году АЭС России выработали дополнительно свыше 2,9 млрд кВт.ч электроэнергии за счет оптимизации сроков ремонтов энергоблоков. Это позволило достичь рекордной выработки электрической энергии в 204,275 млрд кВт.ч (на 1,4 млрд кВт.ч больше, чем в предыдущем году). Такие цифры были озвучены в ходе выездного совещания главных инженеров АЭС России, которое состоялось 12 февраля 2019 года на Курской АЭС.

В работе совещания приняли участие представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), генеральный инспектор Госкорпорации "Росатом" Сергей Адамчик, заместитель генерального директора – генеральный инспектор АО "Концерн Росэнергоатом" Николай Сорокин, руководители департаментов "Росэнергоатома", представители АО "Атомэнергоремонт" и других предприятий отрасли, обеспечивающих поддержку эксплуатации атомных станций.

Ключевыми темами совещания стали выполнение задач минувшего года по выработке электроэнергии, а также обеспечение безопасности, обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации энергоблоков, их техническое обслуживание и ремонт. Участники также обсудили вопросы, связанные с системой охраны труда и культурой безопасности, обменялись положительными практиками обеспечения безопасной эксплуатации атомных станций. В частности, главный инженер Курской АЭС Александр Увакин в своем докладе отметил уникальный опыт атомной станции по повышению эффективности работы тепломеханического оборудования в летний период: при помощи безопасных биологических методов для поддержания чистоты воды технического водоема-охладителя удалось добиться отсутствия в нем биопомех – моллюска дрейссены.

Директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу Концерна "Росэнергоатом" Александр Крупский отметил, что за счет внедрения современных технологий и новых инструментов общая оптимизация продолжительности завершенных ремонтных кампаний в 2018 году составила 118,5 суток. "Это способствовало увеличению дополнительной выработки электроэнергии на 0,7 млрд кВт.ч по сравнению с 2017 годом", - сообщил он.

"Техническое обслуживание и ремонт – это область постоянного совершенствования. В наступившем году нам потребуются новые подходы и мероприятия для достижения поставленных целей и задач при обеспечении должного уровня безопасности", – сказал первый заместитель генерального директора по эксплуатации АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" Александр Шутиков.

Подводя итоги работы совещания, он также отметил, что самый главный приоритет при обеспечении надежной и устойчивой работы АЭС – формирование высокого уровня культуры безопасности у каждого работника.