Александр Новак: "К 2024 году мы можем увеличить инвестиции в ТЭК на 50%"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в панельной сессии "ТЭК: создание условий для инвестиций – залог сохранения конкурентоспособности российской экономики", которая состоялась в рамках Российского инвестиционного форума-2019.

В ходе своего выступления Александр Новак отметил, что по объему инвестиций отрасли топливно-энергетического комплекса занимают лидирующие позиции в экономике России.

"ТЭК играет важнейшую роль, является драйвером развития многих отраслей. Сегодня ТЭК формирует 25% ВВП и порядка 60% экспорта. Текущий объем инвестиций в ТЭК - 5 трлн рублей. Мы видим, что к 2024 году можем выйти на объем инвестиций в 7,5 трлн рублей. То есть фактически на 50% его увеличить", - сказал Министр.

Александр Новак напомнил, что в 2018 году доля российского газа в Европе выросла до 40% и, несмотря на противодействие некоторых стран, будет расти вместе с потребностями европейских потребителей в импорте. Аналогичные показатели наблюдаются и в других отраслях.

"За последние годы у нас значительно увеличился объем добычи угля в России. Это абсолютно конкурентоспособная продукция, которая идет на азиатские рынки. По нефти в мировом балансе мы занимаем порядка 11%", - добавил Министр.

По словам Александра Новака, ТЭК является важнейшим заказчиком для российской промышленности и даже формирует отдельные отрасли.

"Топливно-энергетический комплекс является заказчиком 25% рынка IT услуг. Это огромный рынок. Конечно же, ТЭК формирует заказ на электроэнергетическое и нефтегазосервисное оборудование, рынок буровых, машиностроительной техники, огромное количество заказа в химической отрасли идет именно со стороны ТЭК", - подчеркнул Министр.

Александр Новак выразил уверенность, что для повышения конкурентоспособности ТЭК необходимо диверсифицироваться, развивать новые сферы. В этой связи Правительством РФ подготовлены предложения по развитию нефтегазохимии.

"Сегодня мы занимаем всего 2% на мировом рынке нефтехимической и газохимической продукции. Но это огромная ниша, где мы могли бы более качественно применять сырье, которое добываем. Речь об использовании этана, сжиженных углеводородных газов", - сказал Министр.

Александр Новак уверен, что для развития нефтегазохимии необходимо донастроить налоговую систему так, чтобы компаниям было выгодно производить глубокую переработку на территории России, а не отправлять сырье на экспорт.

"За счет новой добавленной стоимости, новых рабочих мест на каждый рубль стимулирования мы можем получить эффект от 2 до 2,5 рублей добавленной стоимости", - сказал Министр.

Александр Новак прогнозирует, что благодаря поддержке, объем инвестиций в нефтегазохимию может составить 400-500 млрд рублей в год. Кроме того, Министр напомнил, что активно развивается рынок сжиженного-природного газа: с учетом действующих проектов в 2019 году будет произведено порядка 27 млн тонн СПГ.

"Существует десяток новых проектов в сфере СПГ, которые реализуются в ближайшее время в России. То есть мы будет производить 70 млн тон СПГ в год. Это 70-100 млрд долларов инвестиций в ближайшей перспективе", - подчеркнул Министр.

Александр Новак добавил, что в электроэнергетике принята программа модернизации мощностей стоимостью 2 трлн рублей. В завершение выступления Министр ответил на вопрос о выгоде для России от сделки ОПЕК.