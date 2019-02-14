Александр Новак: "Мы живем в век цифровых технологий, и это надо максимально использовать"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провёл круглый стол с главами субъектов РФ: "Развитие электросетевого комплекса субъектов Российской Федерации в эпоху глобальных технологических изменений" в рамках Российского инвестиционного форума-2019.

Открывая мероприятие, Министр подчеркнул, что развитие электроэнергетики – залог успеха других направлений экономики.

По его словам, за последние годы в отрасли наблюдаются положительные изменения.

"В рамках совершенствования и упрощения процедур техприсоединения к электрическим сетям в рейтинге Всемирного Банка Doing Business Россия вошла в 10-ку лучших стран: количество этапов присоединения сократилось с 10 до 3, в разы снизилась стоимость подключения", - отметил глава энергетического ведомства.

Александр Новак подчеркнул, что сейчас перед энергетиками стоят задачи, требующие первоочередного решения.

"Это развитие инфраструктуры, распределённой генерации, внедрение современных цифровых методов и систем интеллектуального учёта, которые позволят повысить эффективность работы, снизить потери и повысить качество электроснабжения", - пояснил Министр.

Обращаясь к присутствующим представителям регионов, Александр Новак отметил важность диалога между федеральным центром и властями на местах:

"Во многом от руководителей субъектов Российской Федерации зависят те решения, которые принимаются в области электроэнергетики. Схемы программы развития электроэнергетики принимаются именно на местах, там же согласовываются и инвестпрограммы энергокомпаний".

По словам Министра, в отрасли есть ряд накопленных проблем, для решения которых Минэнерго России в ближайшее время будет принимать нормативную базу.

"Я имею в виду, в частности, перекрестное субсидирование, которое на сегодняшний день, к сожалению не уменьшается. И мы понимаем, что на предприятия малого и среднего бизнеса оно ложится большим бременем".

Александр Новак также отметил, что перед энергетиками стоит задача надёжного снабжения энергоресурсами, снижения потерь, повышения качества услуг. По его словам, достижение этой цели не должно идти за счёт повышения нагрузки на потребителя.

"Необходимо изыскивать все возможности, чтобы в рамках существующих инвестпрограмм и принятых тарифных решений реализовывались возможности для подключения новых потребителей. В том числе, для того, чтобы обеспечивать социально-экономическое развитие территорий", - сказал он.

В продолжение дискуссии в числе других задач, стоящих перед отраслью, первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер обозначил введение долгосрочных тарифов.

"Мы ожидаем стабильную и понятную тарифную политику. В частности, установление тарифов в абсолютном выражении на период не менее 5 лет. В идеале мы рассчитываем и на 10 лет с жесткой привязкой к индексации", - пояснил первый заместитель Министра.

На круглом столе также была затронута тема цифровизации отрасли. Министр отметил большой потенциал этого процесса в части сокращения издержек, уменьшения количества отключений и сокращения сроков ликвидации нарушения электроснабжения.