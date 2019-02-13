Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский обсудили ход реализации соглашения о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса региона

В ходе рабочей встречи, состоявшейся в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля, генеральный директор ПАО "МРСК Центра" Игорь Маковский и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обсудили ход реализации дорожной карты по исполнению Соглашения о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса Владимирской области.

Проект модернизации сетей региона будет готов летом 2019 года. В этом году объем инвестиционной программы МРСК Центра во Владимирской области составит более 1,8 млрд рублей. Ключевыми направлениями инвестирования станут создание единого центра управления сетями, повышение наблюдаемости и управляемости сети при безусловном обеспечении развития региона в рамках снятия ограничений по "закрытым" на текущий момент центрам питания.

Также в 2019 году на территории Владимирской области появится первый Цифровой район электрических сетей (РЭС), ключевыми технологиями которого станет распределённая автоматизация (реклоузеры, управляемые разъединители и индикаторы короткого замыкания) и комплексная система энергомониторинга. РЭС расположится в Суздальском районе.

Таким образом, область активно включается в выполнение майского указа Президента Российской Федерации В. В. Путина и выходит в число лидеров процесса цифровой трансформации в России.

Соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса было подписано между администрацией Владимирской области и ПАО "МРСК Центра" – управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 17 декабря 2018 года. 33-й регион вошёл в первую пятёрку субъектов Российской Федерации, с которым начала сотрудничать компания.

В рамках соглашения на модернизацию электроэнергетики Владимирской области до 2024 года ПАО "МРСК Центра" планирует направить 5,85 млрд рублей.

Как подчеркнул глава 33-го региона, цифровизация электроэнергетического комплекса позволит заметно улучшить качество жизни населения. "За счет обеспечения 100 %-ной наблюдаемости и автоматизации управления электрическими сетями удастся повысить надежность электроснабжения, сократить расходы на эксплуатацию электрических сетей, оптимизировать режим работы сети, снизить технологические потери электроэнергии, минимизировать количество скачков напряжения, сократить время восстановительных работ на электрических сетях (в среднем с 3 часов до 1,5 часов), снизить недоотпуск электрической энергии потребителям", – перечислил преимущества перехода в современный формат работы Владимир Сипягин.

Инвестиции в электроэнергетику региона позволят повысить надёжность электросетей, что особенно актуально для сельской местности. Это путь не только к созданию городского уровня бытового комфорта для жителей села, но и к повышению инвестиционной привлекательности всей территории Владимирской области.