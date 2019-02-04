IEK GROUP организует отраслевой чемпионат Worldskills в Казани

С 23 по 28 марта 2019 года в Казани пройдет с среди сотрудников промышленных предприятий. В чемпионате планируют принять участие представители госкорпорации "Росатом", ПАО НК "Роснефть", компаний "ЕВРАЗ", "СИБУР", "Норильский никель", Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).

Организаторами чемпионата выступят IEK GROUP, один из ведущих производителей электротехнической продукции, Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Казанский государственный энергетической университет. Чемпионат включен в план основных мероприятий Года рабочих профессий, который проводится в Республике Татарстан в 2019 году.

"IEK GROUP является одним из основных участников развития компетенции „Электромонтажные работы“ в России, также наша компания традиционно принимает участие в экспертизе международных стандартов WorldSkills в сфере электромонтажа, — говорит Петр Некрасов, руководитель направления WorldSkills Russia в IEK GROUP. — В этом году мы проводим Отраслевой чемпионат в Казани — столице чемпионата мира WorldSkills Competition-2019. Для конкурсантов IEK GROUP подготовит задание, основанное на современных профессиональных стандартах и включающее в себя решения в области автоматизации складских и производственных помещений. Электромонтажники будут работать на оборудовании торговых марок IEK®, ONI® и ITK®".

Большое внимание IEK GROUP уделяет профессиональной ориентации школьников. На специальной площадке профориентации, организованной на время чемпионата, будет представлена продукция IEK® и ONI®. Зрители смогут познакомиться здесь с профессией электромонтажника и попробовать в ней свои силы — собрать и запрограммировать электротехническое оборудование.

В рамках Отраслевого чемпионата состоится тренировка расширенного состава сборной WorldSkills Russia Junior (14-16 лет). Лучшие юниоры войдут в состав национальной сборной по электромонтажу, которая примет участие в чемпионате мира WSС.

Также впервые на этой площадке пройдут соревнования по интернет-маркетингу, которые организуют IEK GROUP и Московский городской образовательный комплекс. Эта специальность в 2018 году вошла в перечень официальных компетенций WSR.