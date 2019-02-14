ПАО "МРСК Северо-Запада" и администрация Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

14 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в группу компаний "Россети") Артем Пидник и губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетического комплекса Псковской области. Документ предусматривает внедрение цифровых сетей в рамках концепции "Цифровая трансформация 2030" и долгосрочное планирование развития электросетевой инфраструктуры.

Подписанное соглашение регулирует взаимодействие энергокомпании и Администрации региона по вопросам обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, повышения платежной дисциплины, снижения потерь в сетях, реализации долгосрочной тарифной политики.

Стороны также продолжат сотрудничество в реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса, утвержденной Правительством РФ. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что синхронизация планов развития региона и электросетевого комплекса расширит доступ потребителей к качественной инфраструктуре и повысит инвестиционную привлекательность.

"МРСК Северо-Запада - наш давний надежный партнер, с которым мы совместно решаем один из главных вопросов развития нашей области – стабильного электроснабжения. Я благодарен руководству энергокомпании за конструктивное взаимодействие, и сегодня этим соглашением мы закрепили наши договоренности и дальше вместе продолжать работу по развитию и усовершенствованию электросетевого хозяйства Псковской области, и, в конечном итоге, повышению качества жизни наших граждан", - сказал Михаил Ведерников.

В Псковской области у ПАО "МРСК Северо-Запада" самая большая распределительная сеть – более 42 тысяч километров. Общий объем капитальных вложений в электросетевой комплекс в утвержденной инвестиционной программе компании на период с 2019 по 2025 гг. - 3,45 млрд рублей, включая ввод в эксплуатацию 1,8 тыс. километров ЛЭП и 79 МВА трансформаторной мощности. В 2019 году в развитие сетей региона планируется инвестировать 458 млн рублей.

Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада" Артем Пидник отметил, что соглашение позволит повысить эффективность взаимодействия компании и органов власти с учетом актуального вектора развития отрасли.