СПЕЦКАБЕЛЬ сертифицировал кабели КИПЭ и КИПвЭ

Кабельным заводом СПЕЦКАБЕЛЬ получен сертификат соответствия под номером ОГН4.RU.1104.B00115 в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Документ установил соответствие кабелей товарных знаков "КИПЭ" и "КИПвЭ", симметричных для интерфейса RS-485, требованиям ТУ 16.K99-025-2005 "Кабели симметричные для интерфейса RS-485 с низким дымо- и газовыделением. Технические условия", а также требованиям ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (пп. 5.3, 5.4, 5.5, 5.7). Он распространяется на марки:

ИНТЕРГАЗСЕРТ - добровольная система сертификации товаров и услуг, которые поставляют для ПАО "Газпром". Компании-поставщики проходят проверку, чтобы зарекомендовать себя надежными партнерами, подтвердить безопасность поставляемой продукции и войти в реестр ПАО "Газпром".

Завод "Спецкабель" внимательно следит за сертификацией изделий и сроками действия разрешений на оказание услуг.