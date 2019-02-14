Сергей Гапликов и Артем Пидник обсудили развитие электросетевого комплекса Республики Коми

Рабочая встреча Главы Республики Коми и генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" состоялась на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Сергей Гапликов поблагодарил ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в группу компаний "Россети") за реализованные проекты. В 2018 году в Воркуте построены две подстанции 110 кВ "Синега" и "Радуга", которые обеспечили дополнительные 21 мегаватт мощности для работы угольных шахт "Заполярная" и "Комсомольская". Также под Воркутой в 2019 году для электроснабжения объектов воздушно-космических сил Минобороны Российской Федерации построены две линии 110 кВ протяжённостью 31 километр.

Объём капитальных вложений в электросетевой комплекс Республики Коми в утверждённой инвестиционной программе ПАО "МРСК Северо-Запада" на период с 2019 по 2025 год – 9,27 млрд рублей. Запланирован ввод в эксплуатацию 1,7 тыс. км ЛЭП и 292 МВА трансформаторной мощности.

Кроме того, на встрече с Сергеем Гапликовым речь шла о необходимости конструктивного взаимодействия властей Республики Коми и ПАО "МРСК Северо-Запада" при формировании взвешенной тарифной политики для реализации важных для региона проектов, а также о задачах, связанных с консолидацией электросетевых активов.

"Сегодня крайне важно создать единый центр ответственности за качественное и надёжное электроснабжение республики, соответствующее высоким требованиям, действующим в группе компаний "Россети". Консолидация разрозненных электросетевых активов позволит улучшить качество электроснабжения и снизить аварийность в сетях", – отметил Артем Пидник.