Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский в рамках РИФ-2019 проводит рабочие встречи с руководителями регионов операционной ответственности Общества

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обсудил с главой энергокомпании ход реализации дорожной карты подписанного в декабре регуляторного соглашения о сотрудничестве.

Соглашение направлено на долгосрочное развитие электросетевого комплекса региона. Реализация документа позволит энергетикам обеспечить достаточный объём источников финансирования инвестиционной программы на долгосрочную перспективу. В частности, компанией планируется в течение шести лет инвестировать в модернизацию владимирской энергосистемы 5 млрд рублей. Как отметил в ходе встречи Игорь Маковский, сотрудничество энергокомпании с Владимирской областью развивается конструктивно: "Это особенно важно с учетом того, что Владимирская область выбрана в качестве одного из пилотных регионов для реализации комплексной программы модернизации с использованием цифровых технологий".

Основной темой встречи главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева с Игорем Маковским стала модернизация электросетевой инфраструктуры региона с применением цифровых технологий. В числе основных направлений этой деятельности на ближайшие годы руководитель МРСК Центра обозначил обеспечение наблюдаемости ТП 6,10/0,4 кВ, создание единого центра управления сетями 0,4-110 кВ, организацию цифровых каналов связи и цифровой радиосвязи, широкое внедрение интеллектуальных приборов учета.

Также в ходе встречи Александра Евстифеева и Игоря Маковского были затронуты вопросы консолидации на территории Марий Эл электросетевых активов, снижения потерь в сетях, а также вопросы тарифного регулирования.