Игорь Маковский: "Мы видим в Российском инвестиционном форуме огромный потенциал для нашей компании, и постараемся использовать его максимально полно, системно и эффективно"

Делегация ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» во главе с генеральным директором компании Игорем Маковским завершила свою работу на Российском инвестиционном форуме, который прошел 14-15 февраля в г. Сочи.

В рамках РИФ-2019 глава МРСК Центра подписал пакет регуляторных соглашений о развитии электросетевого комплекса с руководителями Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей. Соглашениями зафиксирован ряд договоренностей, основанных на долгосрочном тарифном регулировании, касающихся реализации Комплексной программы модернизации электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий и фиксации стратегических взаимоотношений по консолидации электросетевых активов на базе группы компаний ПАО «Россети». Напомним, ранее МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья уже подписала аналогичные соглашения с Белгородской, Калужской, Владимирской, Воронежской и Тверской областями и Удмуртской Республикой.

Игорь Маковский вместе с другими членами делегации принял участие в ключевых мероприятиях РИФ-2019, включая открытую дискуссию с главами субъектов РФ на тему «Цифровая трансформация электроэнергетики – новые возможности для бизнеса и регионов» с участием министра энергетики Александра Новака и круглый стол «Развитие электросетевого комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изменений».

Кроме того, руководитель МРСК Центра провел рабочие встречи с губернаторами Владимирской и Тульской областей и главой Республики Марий Эл, в ходе которых обсудил с ними актуальные вопросы сотрудничества, связанные с участием возглавляемой им компании в социально-экономическом развитии данных регионов, реализацией ключевых производственных программ, консолидацией электросетевого комплекса, повышением платежной дисциплины.