Минэнерго совместно с "Россетями" в рамках РИФ-2019 обсудили с руководством субъектов РФ приоритеты развития электросетевого комплекса

Минэнерго России совместно с компанией "Россети" в рамках РИФ-2019 выступило организатором уникального по числу участников – глав регионов "круглого стола" на тему "Развитие электросетевого комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изменений". Ведущим дискуссии выступил министр энергетики РФ Александр Новак.

Как отметил глава энергетического ведомства, открывая заседание, процессы, которые наблюдаются сегодня в мировой электроэнергетике, определяют траекторию трансформации отрасли на многие годы вперед.

"На сегодняшний день электросетевой комплекс нашей страны также стоит на пороге важных преобразований. Являясь основополагающей для роста и модернизации экономики инфраструктурой, электросети должны быть готовы быстро и эффективно адаптироваться к современным технологическим трендам, отвечать запросам потребителей и населения, активно внедрять новые сервисы на основе цифровых решений, сохраняя при этом инвестиционную привлекательность и не увеличивая тарифную нагрузку", - подчеркнул Александр Новак.

При этом, по словам министра, конкурентоспособность отрасли сегодня во многом зависит от взвешенных решений законодательных и регуляторных институтов, конструктивного подхода федеральных и региональных органов исполнительной власти.

В свою очередь, генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский, обращаясь к участникам, напомнил, что в электросетевом комплексе накопился ряд задач, требующих скорейшего рассмотрения.

"Отрадно, что благодаря поддержке Минэнерго России, активному содействию заинтересованных ведомств, руководителей субъектов Федерации за последний год мы серьезно продвинулись в поиске оптимальных решений. Прежде всего, имею в виду принятие закона об интеллектуальном учете электроэнергии, а также определение подходов к перекрестному субсидированию. Вместе с тем, остаются направления, по которым необходимо работать. В их числе - проблема неэффективно используемых мощностей, необходимость скорейшего совершенствования механизма льготного технологического присоединения, важность перехода на долгосрочное тарифообразование на основе эталонных затрат, а также ускорение процессов консолидации территориальных сетевых организаций", - отметил Павел Ливинский.

Глава "Россетей" еще раз напомнил, что единый центр ответственности за электроснабжение региона – это большой шаг к повышению надежности и качества энергоснабжения потребителя. "Ведь большинство собственников сетей не готовы инвестировать в инфраструктуру, тогда как "Россети" ставят стратегической целью цифровую трансформацию электросетевого комплекса и готовы вкладывать в модернизацию оборудования", - подчеркнул глава "Россетей".

Отдельно глава компании "Россети" остановился на проблеме неплатежей, которая в ряде субъектов принимает катастрофические масштабы. Так, по состоянию на 1 января только по распределительным предприятиям группы объем дебиторской задолженности превысил 144 млрд рублей.

Эти и другие актуальные вызовы, стоящие перед энергетическим комплексом России, в широком составе обсудили в ходе круглого стола руководители субъектов Федерации, руководители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы России, Комитета Государственной Дума по энергетике.