Тульская область приняла программу развития энергогенерации до 2024 года

Инвестиции в развитие энергогенерации Тульской области к 2024 году, предварительно, составят более 16 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев.

"Разработана схема и программа развития электроэнергетики Тульской области на 2019-2023 годы. Основное ее отличие от прежних программ - акцент на обеспечение электроэнергией площадок опережающего промышленного роста: ООО "Тулачермет - Сталь", особой экономической зоны и индустриального парка "Узловая", агропромышленных предприятий, а также на развитие электрических сетей Заокского и Суворовского районов", - сказал Д.Ломовцев.

В частности, объемы финансирования инвестпрограммы ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиала "Тулэнерго" планируются в объеме 13,4 млрд рублей, АО "Тульские городские электрические сети" - 2 млрд рублей, ОАО "Щекинская городская электросеть" - 144 млн рублей, ООО "Промэнергосбыт" - 369 млн рублей.

Interfax