Участники конференции "Инвестэнерго-2019" получат настенную карту "Инвестиционные проекты в электроэнергетике"

20 февраля в отеле InterContinental все участники конференции "Инвестэнерго-2019" бесплатно получат настенную карту "Инвестиционные проекты в электроэнергетике". Карта Россиской Федерации размером 1х1,5 метра информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации. На карте отображена информация о крупных генерирующих объектах (ГЭС, ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, ТЭС), для электроэнергетики с описанием стадии модернизации, мощности, сроков ввода в эксплуатацию и прочих характеристик.

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний за 2018 год и награждаются победители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция.

Форматы участия:

делегатское участие в конференции;

выступление на "круглом столе";

выступление с расширенной презентацией в конференции;

участие в выставке;

спонсорское участие.





Конференция состоится по адресу: Москва, улица Тверская, 22, отель InterContinental.

Начало в 11 часов.

Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru







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