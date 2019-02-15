 
Подписаться на новости
Мероприятия

Участники конференции "Инвестэнерго-2019" получат настенную карту "Инвестиционные проекты в электроэнергетике"

Участники конференции Инвестэнерго-2019 получат настенную карту Инвестиционные проекты в электроэнергетике

15 февраля 2019, 17:10
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

284 просмотра

20 февраля в отеле InterContinental все участники конференции "Инвестэнерго-2019" бесплатно получат настенную карту "Инвестиционные проекты в электроэнергетике". Карта Россиской Федерации размером 1х1,5 метра информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации. На карте отображена информация о крупных генерирующих объектах (ГЭС, ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, ТЭС), для электроэнергетики с описанием стадии модернизации, мощности, сроков ввода в эксплуатацию и прочих характеристик.

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний за 2018 год и награждаются победители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция.

Форматы участия:

  • делегатское участие в конференции;
  • выступление на "круглом столе";
  • выступление с расширенной презентацией в конференции;
  • участие в выставке;
  • спонсорское участие.


Конференция состоится по адресу: Москва, улица Тверская, 22, отель InterContinental.
Начало в 11 часов.

Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru



Партнер:

Участники конференции:

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Глава ФСК ЕЭС А. Муров принял участие в работе Российского инвестиционного форума
Игорь Маковский:
Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский в рамках РИФ-2019 проводит рабочие встречи с руководителями регионов операционной ответственности Общества
Павел Сорокин принял участие в работе Российского Инвестиционного форума в Сочи

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно