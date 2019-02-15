Участники конференции "Инвестэнерго-2019" получат настенную карту "Инвестиционные проекты в электроэнергетике"

PR-Challenge 2019
15 февраля 2019, 17:10
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2019
Отрасль: Электроэнергетика
20 февраля в отеле InterContinental все участники конференции "Инвестэнерго-2019" бесплатно получат настенную карту "Инвестиционные проекты в электроэнергетике". Карта Россиской Федерации размером 1х1,5 метра информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации. На карте отображена информация о крупных генерирующих объектах (ГЭС, ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, ТЭС), для электроэнергетики с описанием стадии модернизации, мощности, сроков ввода в эксплуатацию и прочих характеристик.
На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний за 2018 год и награждаются победители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция.
Форматы участия:
Конференция состоится по адресу: Москва, улица Тверская, 22, отель InterContinental.
Начало в 11 часов.
Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru
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