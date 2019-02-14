В проектах сооружения офшорных ВЭС общей мощностью 2,545 ГВт в польской акватории Балтийского моря готовы участвовать 13 энергокомпаний

Польский энергохолдинг Polska Grupa Energetyczna (PGE) сообщил, что на приглашение об участии в проектах сооружения ветровой генерации в польской акватории Балтийского моря мощностью свыше 2 545 МВт откликнулись 13 компаний.

Ветропарки проектной мощностью 1 500 МВт и 1 045 МВт планируется разместить в акватории, находящейся в зоне управления дочерних компаний PGE – Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 и Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 соответственно. Присоединение ветропарков к электрической сети намечено на 2025 г., а ввод в коммерческую эксплуатацию на 2026 г.

Холдинг PGE планирует в конечном итоге продать до 50% принадлежащих ему акций этих двух специализированных компаний, которые и будут работать с выбранными партнерами в формате совместного предприятия. Ожидается, что компании, отобранные в качестве партнеров, будут обладать большим опытом в области разработки проектов сооружения офшорной ветровой генерации в Европе, будут готовы поделиться этим опытом с PGE, а также будут в состоянии поддерживать технические аспекты реализации проектов.

Офшорная ветрогенерация является одним из вариантов стратегического плана развития PGE после 2020 г. В конце 2018 г. компании принадлежало около 2,2 ГВт объектов ВИЭ-генерации по всей Польше, большинство из которых – ветровые парки и гидроэлектростанции.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata