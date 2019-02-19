"Алюминиевый" партнер RusCableCLUB-2019

Интервью с И.С. Шайногой Cabex 2018 RusCableCLUB-2018

Компания ТД «УНКОМТЕХ» стала «Алюминиевым партнером» юбилейной встречи производителей и поставщиков кабельной и электротехнической продукции RusCableCLUB-2019. ТД «УНКОМТЕХ», объединяющий в своем холдинге два передовых завода «Иркутсккабель» и «Кирскабель», оказывает поддержку организации Клуба уже второй раз подряд, отмечая его важность и высокий статус среди специалистов отрасли, а также вносимый им весомый вклад в развитие взаимоотношений между представителями рынка.

Продукция тандема предприятий «Кирскабель» и «Иркутсккабель», заводов входящих в число ключевых кабельных производств в промышленности России, широко востребована в более чем 9 отраслях: энергетике, нефтегазовом секторе, машиностроении, оборонном комплексе, строительстве и многих других. Среди клиентов компании «УНКОМТЕХ», основной сбытовой структуры заводов, можно перечислить таких гигантов как «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Северсталь», «ФСК ЕЭС», Холдинг «МРСК», «Росатом» и «РЖД».

В 2019 году ТД «УНКОМТЕХ» отмечает 26 лет со дня основания. За эти годы компания прошла период стремительного развития, постоянно подкрепляемого новыми разработками, внедрением передовых технологий производства, расширением номенклатурного ряда, а также представительств и региональных филиалов по всей России. Сегодня, более 20 отделений компании реализуют более 100 000 маркоразмеров кабелей и проводов различного назначения: кабели силовые в БПИ и ПВХ изоляции, с изоляцией из СПЭ на среднее и высокое напряжение, контрольные кабели, монтажные кабели, провода для воздушных линий электропередач, кабели с этиленпропиленовой изоляцией и другие.

Предприятия холдинга являются одними из ведущих в кабельной промышленности, стабильно отчитывающихся о новых достижениях. В частности, «Кирскабель» успешно реализовало проект «Разработка и организация серийного производства нового поколения высоковольтных кабелей на напряжение до 550 кВ», совместно с Минпромторгом РФ. Также компания активно занимается применением новых алюминиевых сплавов в изготовлении своей продукции: высокотемпературных проводов, компактированных проводов, проводов с композитным сердечником и др.

Более подробно с продукцией компании вы сможете ознакомится на стенде ТД «УНКОМТЕХ» на международные выставки кабельно-проводниковой продукции – «Cabex», а более плотно познакомится с ее представителями во время проведения RusCableCLUB-2019. Интересно отметить, что в рамках прошлогодней выставки, портал RusCable.Ru провел уникальное интервью с Игорем Степановичем Шайногой, генеральным директором АО «Управляющая Компания «УНКОМТЕХ». Интервью получилось по-настоящему глубоким и захватывающим и доступно для просмотра в видео ниже.

Компания «УНКОМТЕХ» уже многие годы является надежным партнером портала RusCable.Ru, которых связывают крепки и теплые отношения. Портал выражает признательность за поддержку проведения Клуба, всех партнеров мероприятия. Ваша поддержка окажет несомненно положительное влияние на одну из самых главных отраслевых встреч специалистов, коллег и друзей.

Напоминаем, что принять участие в мероприятии вы можете вместе с билетом – доступным для оформления на сайте RusCableCLUB-2019. Если вы уже приняли решение, то советуем долго не медлить, ведь свободных мест осталось совсем не много.