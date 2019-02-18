Чернобыльская АЭС планирует построить в зоне отчуждения СЭС мощностью 1,2 ГВт

В прошлом году на промышленной площадке Чернобыльской АЭС запущен пилотный проект солнечной электростанции мощностью 1МВт. Кроме того, от бельгийской компании Tecnubel получено технико-экономическое обоснование, которое подтвердило возможность сооружения СЭС мощностью 1,2 ГВт в зоне отчуждения.

На Чернобыльской АЭС состоялась Коллегия Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, целью которой было подведение итогов работы всех предприятий подчинения ГАЗО и определение направлений работы на год текущий. К участию в коллегии, кроме руководителей предприятий зоны, были приглашены представители Минэкологии, ГИЯРУ, Государственной экологической инспекции, ГП НАЭК «Энергоатом», Атомпрофсоюза и местных общин, граничащих с зоной.



Как заметил в своём отчёте глава ГАЗО Виталий Петрук, к сфере управления ГАЗО относятся 17 предприятий и 4 учреждения, на которых работают 6077 человек. В своём отчёте он доложил об основных достижениях в работе, в том числе о том, что Верховная Рада Украины утвердила изменения в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта «Укрытие» на экологически безопасную систему. За счёт возобновления целевого использования средств Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами в декабре 2018 года завершены строительные работы по первой очереди комплекса «Вектор», близятся к завершению работы по подготовке к эксплуатации НБК и ХОЯТ-2.



Преобразования, которые произошли в зоне отчуждения, постоянно доносятся к самым широким кругам международной и украинской общественности. Так, в 2018 году экспозиция «Chornobyl: the territory of change» («Чернобыль: территория изменений») была представлена в Вене (Австрия), на выставочной площадке ООН, затем — на Первом форуме регионов Республики Беларусь и Украины в Гомеле (Республика Беларусь), а также в рамках выставки в Верховной Раде Украины. В конце прошлого года состоялась международная научно-практическая конференция «Преобразование объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему: опыт, проблемы и пути разрешения» и готовятся материалы для публикации в научном издании.



О работе возглавляемых ими предприятий отчитались исполняющий обязанности генерального директора ГСП ЧАЭС Валерий Сейда, исполняющий обязанности генерального директора ГК УкрГО «Радон» Игорь Сорочинский и начальник управления по вопросам обеспечения барьерной функции зоны отчуждения, природно-заповедного фонда, радиационной безопасности, охраны труда и цивильной защиты ГАЗО Михаил Байтала.



Подводя итоги заседания, члены коллегии утвердили Публичный отчёт главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения и план деятельности ГАЗО на текущий год. Согласно требованию главы Атомпрофсоюза Валерия Матова, которого поддержали глава ППО ЧАЭС Максим Орлов и глава совета первичных профсоюзных организаций Чернобыльской объединённой организации Атомпрофсоюза Николай Тетерин, к средине марта 2019 года должна состояться отдельная встреча между представителями профсоюза и администрацией ГАЗО, где будет осуждаться дальнейшее реформирование предприятий подчинения ГАЗО и вопросы оплаты труда их коллективов.

Energyland