ExxonMobil и Petrovietnam планируют построить единый комплекс по добыче и переработке шельфого газа и выработке электроэнергии в Центральном Вьетнаме

Американская нефтегазовая компания ExxonMobil и вьетнамская государственная нефтегазовая компания PetroVietnam подписали контракт на проведение предварительных проектно-изыскательных работ (contract for the front-end engineering and design FEED) по проекту сооружения единого комплекса по добыче и переработке шельфого газа и выработке электроэнергии в Центральном Вьетнаме.

Проектом предусмотрено строительство офшорной платформы для добычи природного газа на шельфовом месторождении Ca Voi Xanh; газопровода для перекачки газа к береговой газоперерабатывающей станции и самой станции; а также трубопроводов для подачи топливного газа на местные газовые электростанции, принадлежащие третьим сторонам.

Параллельно вьетнамские компании PetroVietnam, Vietnam Electricity и азиатский энергохолдинг Sembcorp Industries провели переговоры по строительству и дальнейшей эксплуатации газовых электростанций общей мощностью 3 ГВт.

Руководить реализацией многомиллиардного проекта и дальнейшей эксплуатацией комплекса будет ExxonMobil, которая в настоящее время подает заявки на получение соответствующих лицензий, разрешения на проектирование и подготовительные работы в целях дальнейшего продвижения проекта. Оценку экономической конкурентоспособности и окончательное инвестиционное решение (final investment decision, FID) по проекту планируется получить в 2020 г. с учетом заключенных договоров купли-продажи газа, одобрений регулирующих органов и государственных гарантий.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata