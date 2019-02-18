Новый прокатный стан для российского производителя

Новый прокатный стан Кварто-450, считающийся одним из самых передовых в мире, будет гарантией высочайшего качества медного плоского проката, выпускаемого российским производителем ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» (КЗОЦМ), предприятие перерабатывающего комплекса «Уральская горно-металлургическая компания» - УГМК. Четырёхвалковый прокатный стан черновой прокатки оснащён самым современным оборудованием и основан на передовых технологиях прокатки. Он будет изготавливать медные полосы шириной до 1050 мм и окончательной толщиной от 5мм до 0,5 мм. Кроме черновой прокатки для подготовки материала к чистовой прокатке, новая линия предназначена для непосредственного изготовления готовых ленточных полос. В конструкции нового прокатного стана предусмотрены такие функции, как измерение и контроль плоскостности, а также специальная система сушки полос для окончательной доводки и ременное устройство упаковки для намотки полос на катушки. Используя также прокатный стан чистовой прокатки, установленный в 2008 году, компания ООО «УГМК-ОЦМ» теперь будет осуществлять полный процесс холодной прокатки меди – от полос с максимальной толщиной 16 мм до изделий в виде фольги с максимальной толщиной 0,025 мм на основе технологии немецкой компании Danieli Fröhling. Благодаря модернизации кировский завод ОЦМ сможет увеличить объём выпускаемой продукции на 2,5 тысяч тонн в год и увеличить свою долю на отечественном рынке плоского цветного проката на 7% (до 55%). Прокатный стан Кварто-450 был создан путём технического перевооружения своего предшественника – стана Тандем-1000. Все работы были выполнены немецкой компанией Danieli Fröhling. Стоимость переоборудования составила 997 млн. рублей. Теперь на кировском заводе уже работают три немецкие установки производства компании Danieli Fröhling.