ЦНИИТМАШ и французская компания POLYSOUDE обсудили сотрудничество в 2019-2020 годах

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») провел переговоры с делегацией компании «POLYSOUDE S.A.S.» (Франция) на базе института.

ЦНИИТМАШ и «POLYSOUDE S.A.S.» являются стратегическими партнерами в области оборудования и технологий для процесса ВИГ-сварки (дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа). Со стороны ЦНИИТМАШ в обсуждении вопросов развития сварочных технологий на предприятиях РФ приняли участие генеральный директор Виктор Орлов и директор института сварки Юрий Волобуев. Со стороны «POLYSOUDE S.A.S.» на встрече присутствовали генеральный директор Ханс-Петер Маринер, директор по продажам Паскаль Вебер, глава представительства «POLYSOUDE S.A.S.» в Москве Дмитрий Гуторов и руководитель отдела продаж представительства Дмитрий Крюков.

В ходе встречи была утверждена дорожная карта сотрудничества предприятий на 2019-2020 годы. В частности, обсуждались вопросы внедрения современных технологий сварки и наплавки на машиностроительных предприятиях дивизиона, в том числе, с применением зарубежной техники. Стороны договорились развивать сотрудничество на регулярной основе. По окончании переговоров французская делегация посетила Сварочно-технологический центр ЦНИИТМАШ, на территории которого также находится Технологический центр компании «POLYSOUDE S.A.S.», и убедились в высоком качестве предоставляемых услуг по обучению и аттестации технологий сварки и персонала.

«ЦНИИТМАШ и «POLYSOUDE S.A.S.» сотрудничают очень давно и плодотворно, однако продолжают находить все новые перспективы для взаимодействия, – рассказал Юрий Волобуев. – В частности, «POLYSOUDE S.A.S.» предлагает нам комплекс инструментов для выполнения высококачественных сварочных технологических процессов в виде современных установок, используя которые ЦНИИТМАШ планирует работать над изготовлением ответственного оборудования атомной энергетики».

Компания «POLYSOUDE S.A.S.» – ведущий мировой производитель оборудования для орбитальной и механизированной ВИГ-сварки и наплавки.