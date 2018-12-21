УНКОМТЕХ приглашает посетить выставку "Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу" в г. Новый Уренгой

Второй Всероссийский кабельный конгресс
18 февраля 2019, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ, УНКОМТЕХ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
14-15 марта 2019 г. в Новом Уренгое пройдет традиционный Новоуренгойский газовый форум, включающий в себя деловую программу и специализированную выставку "Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу".
Разделы выставки:
Место проведения: г. Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий АО), Деловой центр "ЯМАЛ", ул. Юбилейная, 5.
Приглашаем Вас посетить стенд УНКОМТЕХ № 62.