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УНКОМТЕХ приглашает посетить выставку "Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу" в г. Новый Уренгой

14-15 марта 2019 г. в Новом Уренгое пройдет традиционный Новоуренгойский газовый форум, включающий в себя деловую программу и специализированную выставку "Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу".

Разделы выставки: 

  • Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Оборудование для бурения, строительства скважин и трубопроводов, добычи нефти и газа. Новые технологии и оборудование хранения, транспорта, переработки и распределения природного газа и нефти.  
  •  Новые методы и оборудование для геологии и геофизики. Сервис при поиске и разведке нефтегазовых месторождений, при проектировании и строительстве скважин.
  • Оборудование для магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита трубопроводов от коррозии. Насосы, компрессорное оборудование. Контрольные и измерительные приборы. Автоматизация процессов. 
  • Строительство объектов для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности. Вахтовые поселки, мобильные здания и сооружения, автономные источники энергии. 
  • Ресурсо- и энергосберегающие технологии при добыче и переработке полезных ископаемых, модернизация оборудования. Решение проблемы попутного газа. 
  • Специальные технологии и материалы для работы в условиях Севера. Теплоснабжение и теплоизоляция. Энергетическое оборудование. 
  • Транспортные средства. Грузовая и спецтехника. 
  • Охрана окружающей среды и экологическая безопасность. Комплексная переработка сырьевых ресурсов, утилизация промышленных отходов. Реабилитация загрязненных территорий и акваторий. 
  • Промышленная безопасность. Охрана труда и техника безопасности, спецодежда, средства защиты. Системы мониторинга. Средства связи, телекоммуникации и сигнализации. Противопожарная техника.

Место проведения: г. Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий АО), Деловой центр "ЯМАЛ", ул. Юбилейная, 5.

Приглашаем Вас посетить стенд УНКОМТЕХ № 62.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТД "Ункомтех"

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