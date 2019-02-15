В Бразилии ищут инвесторов для проекта строительства третьего энергоблока на АЭС Angra

Правительство Бразилии намерено возобновить приостановленные в 2015 г. работы по сооружению третьего энергоблока на АЭС Angra в муниципалитете Анградус-Рейс (Angra dos Reis) в штате Рио-де-Жанейро.

Правительство рассчитывает завершить строительство энергоблока за счет привлечения частных инвестиций к 2026 г. Базовый тариф на электроэнергию для проекта был почти удвоен и составил $ 126 за МВт*ч. По последним оценкам, стоимость проекта составит примерно $ 3,9 млрд. На данный момент свою заинтересованность в инвестировании в проект выразили пять компаний.

Энергоблок Angra-3 (1 405 МВт брутто, 1 245 МВт нетто) будет размещен на площадке АЭС Angra, где уже работают энергоблоки Angra-1 (640 МВт) и Angra-2 (1 350 МВт) с реакторами с водой под давлением (pressurized water reactors). Строительство Angra-3 началось в 2010 г. и было приостановлено в 2015 г. на фоне обвинений во взятках, что, в свою очередь, привело к нескольким арестам и стимулировало расследование со стороны соответствующих государственных органов. Владелец и оператор проекта – филиал государственной электроэнергетической компании Eletrobras Eletronuclear.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata