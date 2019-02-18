В Саратовской области будут построены ветропарки совокупной мощностью до 300 МВт

«Саратовская область активно продвигает направление развития возобновляемой энергии. В 2017 году начали работу первые солнечные электростанции. Теперь дошла очередь до ветровых», - сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Фонд развития ветроэнергетики и правительство Саратовской области подписали юридически не обязывающее соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено строительство в 2019-2023 гг. на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью до 300 МВт.

Соглашение подписано на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Подписи в документе поставили Валерий Радаев, губернатор Саратовской области, и Александр Чуваев, генеральный директор ООО «УК «Ветроэнергетика» (УК «Ветроэнергетика»). Соглашение определяет общие принципы сотрудничества сторон по проработке и реализации проектов строительства ветропарков на территории региона. Инвестиции будут производиться на основе отдельных решений.

«Саратовская область – один из промышленных лидеров Поволжья, и мы уверены, что реализация проектов ветроэнергетики будет способствовать дальнейшему развитию энергетической инфраструктуры и увеличению доли безуглеродной генерации в регионе», - прокомментировал генеральный директор УК «Ветроэнергетика» Александр Чуваев.

«Пример Саратовской области подтверждает, что все больше регионов делают выбор в пользу развития возобновляемой энергетики. Мы рады, что география проектов фонда расширяется за счет такого крупного индустриального центра. Рассчитываем, что конструктивное взаимодействие с руководством Саратовской области станет залогом успешной реализации инвестпроекта по строительству ветропарков», - сказал председатель совета директоров УК «Ветроэнергетика» Алишер Каланов.

«С установкой ВЭС электроэнергия в регионе будет производиться большинством возможных способов – у нас имеются АЭС, ГЭС, теплоэлектроцентрали. Такое наращивание потенциала укрепляет наш статус энергетического донора страны», - отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управление фондом осуществляет УК «Ветроэнергетика», принадлежащая ПАО «Фортум» и АО «Роснано» в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019–2023 гг.

Первым завершенным совместным проектом партнерства стала Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Станция начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в январе 2019 г.

Ранее партнеры также объявили о планах строительства ветряных электростанций в Ростовской области, Республике Калмыкии, Пермском и Ставропольском краях.

Energyland