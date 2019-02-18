Великолепная четверка: выбираем лучших форумчан

Кажется, что интернет-форумы появились одновременно с интернетом. Это настоящие «динозавры» глобальной сети. И, как и древние рептилии, они постепенно стали его историей, о которой с ностальгией вспоминают «старички». Но только не наш Форум! Он живет, дышит, растет, он не соревнуется с соцсетями, он сам – уникальная отраслевая соцсеть, для которой пока что нет альтернативы. Он идет в ногу со временем. У Форума есть свой Telegram–канал. Сколько событий было отражено на его страницах, какое влияние он оказал на развитие многочисленных ситуаций с качеством продукции, качеством услуг поставщиков, обманом и мощенничество, а сколько раз помогал финансово и морально. Всего и не вспомнить! Из недавнего – с помощью Форума мы разыграли отличные новогодние призы от 20 кабельных компаний в марафоне. А в 2019-м мы просто обязаны сделать премию «Форумчанин года». Сказано – сделано!



Как будет проходить конкурс



• В процессе привычного голосования-опроса мы определим победителей в четырех номинациях:



- Лучший в продажах (тот, кто больше всего общается, задает вопросы и отвечает на них в разделе «Куплю-продам»);

- Лучший в развлечениях (самый активный создатель контента на развлекательные темы);

- Лучший эксперт технического плана (тот, кто больше всего разбирается в вопросах раздела «Вопросы по кабелю и материалам»);

- Лучший обозреватель и комментатор происходящих событий (самый незаменимый участник раздела «Обсуждение организаций и событий»).



• Кандидатов предлагает администрация сайта и форумчане

• 18 февраля на Форуме открывается четыре темы с опросом по каждой номинации

• В течение месяца, вплоть до 18 марта все участники смогут голосовать за того, кого считают наиболее достойным награды.

• После объявления результатов голосования победители будут приглашены 20 марта в «Яровит Холл» на RusCableCLIUB, где они получат ценные подарки.





Совершеннолетний



Форум RusCable.Ru существует давно, 18 лет – он открылся в 2001 году. За это время выросло не одно поколение кабельщиков: вчерашняя молодежь заняла важные посты, но многие из этих форумчан по-прежнему здесь. Несмотря на свой почтенный возраст, сейчас это самый посещаемый раздел портала! Пока другие «болталки» утрачивали свою актуальность и замещались социальными сетями, Форум RusCable.Ru не сбавлял оборотов. Сейчас это единственная в своем роде интернет-площадка в отрасли с таким большим количеством зарегистрированных специалистов и с такими серьезными показателями активности. Это целая соцсеть, у которой нет аналогов! Она, как и рынок, отображает настроение отрасли и ее тенденции.



Серьезные цифры



На Форуме зарегистрированы 37 000 пользователей, среди которых специалисты электротехнической сферы, продавцы и покупатели, разработчики и производители, научные сотрудники. Здесь есть и эксперты отрасли, и начинающие специалисты – все они представляют различные направления на рынке кабельно-проводниковой продукции, электротехники и электроэнергетики. Здесь говорят о покупке и продаже КПП и оборудования, аксессуаров, о разработках и технологиях, обсуждают измерения и расчет, ГОСТы, сертификацию, документацию, отраслевые мероприятия и многое-многое другое.



За все время существования Форума участие в его жизни приняли 7 000 пользователей – оставляли сообщения, участвовали в обсуждениях, комментировали. Большинство регулярно читают, оценивают, делают выводы, тем самым тоже принимая в нем участие. На Форуме за все это время было открыто более 80 тысяч тем и оставлено более половины миллиона сообщений! Лидеры форума по количеству сообщений написали более 10 000 тысяч комментариев, а самые активные топикстартеры открыли порядка 1500 тем!



Место встречи изменить нельзя



Здесь свобода слова, поэтому каждый может выражать свое мнение, рекламировать себя и свою компанию, задавать вопросы и отвечать на них, без рамок, без купюр (но! придерживаясь правил общения). Здесь все по-честному и серьезно. Живое, активное, даже в чем-то азартное общение позволяет экономить время при поиске нужной информации и узнавать главные, самые актуальные новости и слухи кабельной отрасли раньше, чем о них заговорят СМИ!



Наш Форум – это место, где всегда найдутся единомышленники. Умение использовать этот мощнейший инструмент – это большое преимущество перед коллегами и конкурентами. А самое интересное – то, что происходит на Форуме, часто оказывается серьезное влияние на принятие больших, судьбоносных решений в отрасли! А еще темы, которые мы обсуждаем на Форуме, выходят в топ-3 при поиске информации в поисковых системах Yandex и Google.



Всё обо всех



Здесь есть свои награды, отображающие опыт форумчанина, а также доверие и уважение к пользователю со стороны сообщества. У каждого участника есть «Энергетика», которую могут оценивать другие пользователь. Есть и такая важная репутационная составляющая, как «Рекомендация»: благодаря ей можно моментально определить авторитетность, добросовестность участника. Эти параметры наглядно отображает специальный Информер, созданный для Форума. Это достоверный источник, из которого можно узнать об участнике как об официальном лице организации, которую он представляет. Его присутствие и активное участие в жизни Форума повышает узнаваемость и доверие к нему и к его компании. Согласитесь, это очень удобно при поиске будущего партнера? Да, все именно так: часто успешное сотрудничество между компаниями начинается именно с нашего Форума.



Форум RusCable.Ru – это отражение кабельной отрасли. Форум – это мы все! Общайтесь, ищите партнеров, узнавайте новости, следите за конкурсом и голосуйте. Нужно знать своих героев!