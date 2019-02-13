Автолюбители пересаживаются на электрокары

Более 1200 раз зарядили в 2018 году жители Тюмени электрические автомобили на электрозарядных станциях АО "Тюменьэнерго". Общая потреблённая автомобилями мощность составила 24 тыс. кВт. Доступность зарядной инфраструктуры способствует росту количества экологически чистого транспорта в регионе: по данным Центра обслуживания клиентов "Тюменьэнерго" за 2018 год владельцам электромобилей было выдано 56 заправочных карт.

"Мы поддерживаем стремление жителей областной столицы ездить на электромобилях, ведь это способствует сохранению и улучшению экологии. В прошлом году мы открыли три зарядные станции, бесплатное пользование которыми продлили до 1 июля 2019 года. Результат уже есть – владельцев электротранспорта за год стало больше", – отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора АО "Тюменьэнерго" - директора филиала "Тюменские распределительные сети" Павел Самылов.

По словам кандидата технических наук, доцента Института транспорта Тюменского индустриального университета Ильи Анисимова, эксплуатация электрических автомобилей в Тюмени – это реальность, за которой будущее.

"Уже сейчас в нашем городе по сравнению с нашими соседями создано немало зарядных станций и в дальнейшем их количество будет только расти. Можно подъехать, подключиться и за короткое время получить тот объем электроэнергии, который необходим для передвижения. Именно поэтому мы являемся одним из передовых регионов в сфере электроавтомобилизации".

Электромобили – удовольствие не из дешёвых, но технологии не стоят на месте. Распространение электротранспорта в мире в последнее время можно сравнить с внедрением в повседневный быт компьютеров и сотовых телефонов, которые становятся основным каналом продвижения инноваций и уже давно не являются роскошью. Скоро и электромобили станут доступнее и смогут проезжать большие расстояния на одной зарядке. Пока же самым популярным и оптимальным в соотношении цены и качества вариантом у сибиряков считается Nissan Leaf.

Добавим, что пользование зарядными станциями осуществляется при помощи специальной карты клиента, которую можно бесплатно получить в ЦОК филиалов "Тюменьэнерго" (при себе нужно иметь паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства):

– г. Тюмень, ул. 50 лет октября, дом 8 б.

– г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 30.

Заявку на карту можно оставить по телефону горячей линии: 8 800 500 55 02.