Энергетики "Дагестанской сетевой компании" устраняют нарушения электроснабжения в тяжелейших погодных условиях

Погодная ситуация в Дагестане продолжает оставаться непредсказуемой, поэтому энергетики Дагестанской сетевой компании работают в особом режиме. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные явления сохраняется до конца текущих суток.

По состоянию на 14.00 мск в Республике Дагестан обесточены 12 фидеров 6-10 кВ, 241 трансформаторная подстанция, отключено 8,7 МВт мощности. Обесточено в общей сложности 29 населенных пунктов, запитанных от 6 фидеров 6-10 кВ, и 320 трансформаторных подстанций. Отключенная мощность составляет 19,5 МВт. Частично обесточены Буйнакский, Левашинский, Дербентский, Гергебильский, Гумбетовский, Хунзахский, Казбековский районы республики.



Отмечались кратковременные отключения в сетях высокого напряжения 110 и 35 кВ. В одном случае потребители были запитаны по резерву, в остальных линии оперативно вновь введены в работу по нормальным схемам.



Основной причиной отключений является ураганный ветер порывами до 25 м/с, метель. В связи с этим в управляемом МРСК Северного Кавказа АО «Дагестанская сетевая компания» (входит в ГК «Россети») введен особый режим работы, который предусматривает мобилизацию всех сил и средств для оперативного восстановления электроснабжения. В аварийно-восстановительных работах задействовано 70 человек, 17 бригад, 21 единица техники.



Энергетики работают в очень сложных условиях и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения всем потребителям. Окончание работ в каждом случае зависит от конкретной причины технологического нарушения.



Напоминаем, что в ПАО «МРСК Северного Кавказа» действует «горячая линия» - операторы Контакт-центра в круглосуточном режиме предоставят информацию о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети. Потребители, желающие задать свой вопрос, могут позвонить по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).