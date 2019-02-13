Комитет Государственной Думы по энергетике провел круглый стол на тему "Законодательное регулирование использования золошлаковых отходов угольных ТЭС"

Комитет по энергетике не в первый раз обращается к данной теме. По мнению председателя Комитета Павла Завального, проблема утилизации и полезного использования золошлаковых отходов является одной из острых проблем энергетики, связанных и с экономикой отрасли, и с экологией.

На 172 угольных теплоэлектростанциях в России сжигается в год более 123 млн.т твердого топлива. Годовой выход золы и шлака от ТЭС, работающих на твердом угольном топливе, в среднем составляет более 20 млн. т., а накопление золошлаков в отвалах сегодня составляет около 1,5 млрд.т. К 2030 году объём накопленных ЗШО в России может превысить 2,0 млрд. т.

Золоотвалы - источник серьезных экологических и экономических проблем. Они занимают более 28 тыс. гектаров. Часть золоотвалов по мере урбанизации территорий оказались в районах жилой застройки. Пыление и фильтрация золоотвалов – источник опасности для здоровья населения, растительного и животного мира. Отвалы, расположенные вблизи рек и озер, представляют опасность для водной среды.

«Кроме того, в перспективе золошлаковые отвалы могут негативно сказаться на обеспечении энергетической безопасности страны. В случае переполнения отвалов угольных ТЭС, что при существующем положении дел может произойти уже в среднесрочной перспективе, придется вынужденно принимать решения о выводе угольных ТЭС из энергобаланса или их ограничении. В условиях запланированного роста угольной генерации это создает риски снижения надежности энергообеспечения различных территорий и секторов экономики. То есть нерешение этой проблемы ставит под сомнение развитие угольной генерации», заявил Завальный.

Заместитель председателя Комитета по энергетике Дмитрий Исламов отметил, что, несмотря на то, что проблема обсуждается как минимум 20 лет, ситуация с использованием ЗШО практически не улучшается. Использование золошлаковых отходов в России находится на крайне низком уровне - менее 2,5 млн. тонн в год или 10% от их годового выхода. В развитых зарубежных странах уровень использования золошлаков достигает 50-100% от их текущего выхода. Это касается не только европейских стран, но и Индии и Китая. Представители рабочей группы, созданной при комитете по энергетике по итогам предыдущего обсуждения темы в рамках круглого стола в июне 2017 года, имели возможность ознакомиться с впечатляющим опытом Германии в этой сфере и полагают возможным его применение в России. В ряде регионов России, таких как Иркутская, Кемеровская, Новосибирская область, также научились эффективно утилизировать и использовать ЗШО.

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, потенциальными потребителями ЗШО могут быть производители цемента, кирпичей, бетона и бетонных изделий, организации гражданского, промышленного и дорожного строительства. Применение ЗШО не только экономит природные ресурсы и сохраняет окружающую среду, но и существенно повышает качество материалов, снижает себестоимость их производства, повышает долговечность эксплуатации, например, автомобильных дорог.

Заместитель директора департамента Минэнерго РФ Петр Бобылев отметил, что сегодня пришел момент, когда нужно принимать комплексные решения в законодательной сфере. Министерство энергетики подготовило законопроект, направленный на стимулирование использования ЗШО для рекультивации отработавших разрезов. Законопроект уже прошел стадию согласования с федеральными органами исполнительной власти и готов к внесению в Государственную Думу.

В перспективе важно сфокусироваться не только на ужесточении экологического законодательства, что приведет лишь к переходу генерации на газ и сокращению использования угля, но и на стимулировании создания нового вида товара и обеспечении гарантированного спроса на него. Сегодня потенциальным производителям и потребителям ЗШО удается работать над этим совместно, при активном содействии государства. Сегодня необходим следующий шаг - создание межотраслевой дорожной карты и комплексного плана по повышению полезного использования ЗШО.

Заместитель Руководителя Российского энергетического агентства Игорь Кожуховский обратил внимание участников круглого стола, что именно нерешенность проблемы ЗШО заставляет генерирующие компании переводить электростанции на газ, что отрицательно сказывается на топливно-энергетическом балансе страны, перспективах развития угольной отрасли и надежности генерации в целом. При этом долгое время считалось, что отдельного нормативного обеспечения ЗШО не требуется, хотя мировой опыт показывает обратное.

Существует три направления использования ЗШО: как сырья для извлечения ценных компонентов, сырья для производства строительных материалов и как нерудного строительного материала. Именно последнее позволяет работать с уже существующими золоотвалами, сократить их площади и прекратить создание новых хранилищ. Для его развития требуется ряд нормативных решений, переводящих отходы в статус материалов и стимулирующих компании априори закладывать такие решения в свои инвестиционные и производственные планы.

Первый заместитель председателя комитета по энергетике Валерий Селезнев полагает, что важно разделить вопросы экологизации угольной энергетики и создания рынка ЗШО. Возможно, настала пора говорить не о золошлаковых отходах, а о золошлаковых материалах, и, по аналогии с ТБО, создавать отдельного оператора по данным материалам.

В формате видеоконфереции в работе круглого стола приняли участие представители регионов: Иркутской, Ростовской Кемеровской области.

Министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков сообщил, что 62 % всех теплоисточников области работают на угле, накоплено 87 млн. т. золы, 1,5 млн. прибавляется ежегодно, часть золоотвалов заполнятся в промежутке 3-6 лет, так что вопрос использования ЗШО в регионе стоит остро. Директор АО "Иркутскзолопродукт" Сергей Бутаков дополнил информацию, рассказав, что сегодня полезное использование достигает всего лишь 17% ежегодного объема ЗШО, главным образом, для производства цемента и засыпки полигонов ТБО. Проблема в том, что по законодательству продукты сжигания угля – это отходы, и никакие данные об их полезности во внимание зачастую не принимаются, а потому потенциальные потребители просто не рискуют связываться с ними. Проблему действительно мог бы решить перевод золы из категории отходов в категорию материалов. Регион готов принять участие в реализации пилотных проектов по созданию полигонов для использования ЗШО.

Директор Кузбасского филиала ООО "СГК" Юрий Шейбак поделился опытом крупнейшего угольного региона – Кемеровской области. Он основан на переводе золы из категории отходов в категорию материалов и с прохождением соответствующей процедуры сертификации. Эта работа потребовала огромных организационных усилий ввиду большого

количества административных барьеров и требований. Сегодня ЗШМ можно использовать для рекультивации карьеров и дорожного строительства. Однако устойчивого спроса в этой сфере нет, и создать его без соответствующих мер стимулирования со стороны государства вряд ли возможно.

Также участникам был представлен опыт использования ЗШО Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. На станции разработали технологии и сертифицировали ряд продуктов на основе ЗШО, что позволило привлечь потребителей для производства цемента, композитных смесей, дорожного полотна, пеностекла и так далее, всего более 20 наименований. Сегодня принято решение строительстве завода для переработки ЗШО.

Директор Ассоциации «Совет производителей энергии» Дмитрий Вологжанин обратил внимание собравшихся, что на генерации уже лежит большое количество затратных экологических и прочих обязательств. И если будет принято решение о развитии полезного использования ЗШО через «кнут» и возложение новых и дополнительных обязательств на генерирующие компании, это вряд ли будет эффективным решением.

Заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев подчеркнул, что хорошим шансом на решение проблема ЗШО мог бы стать запуск программы ДМП-штрих, в рамках которой можно существенно модернизировать системы утилизации ЗШО на ТЭС. Но сегодня согласно ее требованиям большая часть угольной генерации остается за бортом.

На круглом столе со своими предложениями выступили представители энергетических компаний, потенциальных потребителей, отраслевых научных и общественных организаций. Все они сходятся на том, что законодательное обеспечение по повышению полезного использования ЗШО должно включать в себя, прежде всего, меры по созданию условий гарантированного рынка сбыта ЗШО на основе изменения федерального и регионального законодательства; стимулированию производителей и потребителей золошлаковых отходов к расширению их использования а не только по повышению ответственности энергокомпаний за эффективность утилизации ЗШО угольных ТЭС и сокращение объемов их накопления. Также необходима разработка современных стандартов и нормативно-технической документации в области обращения ЗШО. Эти предложения войдут в рекомендации комитета по энергетике по итогам круглого стола.