Компания Coreal активно инвестирует в новое производство

Компания Coreal Aluminyum Kablo AS, турецкий производитель проводов и кабелей с алюминиевыми жилами, располагается в свободной экономической зоне Кайсери (Kayseri) и является членом Demiryaka Holdings. Компания начала свою деятельность в 2004 году и постоянно развивается, инвестируя в новое оборудование, современные технологии, научные исследования и разработки новых продуктов. Компания стремится стать глобальным партнёром в кабельной промышленности путём создания инновационного производства и высокого качества обслуживания потребителя. Компания Coreal производит и экспортирует свою продукцию в различные страны мира. Основные продукты её широкого ассортимента:



алюминиевая катанка диаметром 9,5 мм марок 1370, 6101, 6201 и 8176.

неизолированные провода для воздушных линий передачи из алюминия и алюминиевых сплавов, в том числе провода типа AAC, ACSR, AAC AL3, AL5 и AL5 EHC

кабели низкого напряжения для прокладки в воздухе, ABC кабели

установочные провода с алюминиевыми жилами на напряжение 0,6кВ

кабели среднего напряжения для воздушных линий передачи на напряжение от 15 до 35кВ фотоэлектрические кабели на напряжение от 0,6 до 2,0кВ

Недавно компания Coreal завершила инвестиции в новую линию наложения изоляции с трёхшнековым экструдером и крутильной машиной с вращающимся приёмным устройством (драмтвистером) для производства кабелей низкого напряженич типа AXMK и AMKA. Новые продукты были сертифицированы и одобрены к применению компанией SGS Fimko. Благодаря этим инвестициям компания планирует расширить свою деятельность в Скандинавских странах и странах Балтики - Финляндии, Эстонии, Литве, Дании, Швеции и Норвегии. Компания Coreal, обладающая производственными мощностями для годового выпуска 52 000 тонн кабельных изделий, продолжает вносить ценный вклад в экономику своей страны, экспортируя свои изделия в более чем 60 стран в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке.