Компания Coreal активно инвестирует в новое производство

Второй Всероссийский кабельный конгресс
19 февраля 2019, 08:56
Рубрика: Инновации
Метки: Coreal
Отрасль: Кабельная промышленность
Компания Coreal Aluminyum Kablo AS, турецкий производитель проводов и кабелей с алюминиевыми жилами, располагается в свободной экономической зоне Кайсери (Kayseri) и является членом Demiryaka Holdings. Компания начала свою деятельность в 2004 году и постоянно развивается, инвестируя в новое оборудование, современные технологии, научные исследования и разработки новых продуктов. Компания стремится стать глобальным партнёром в кабельной промышленности путём создания инновационного производства и высокого качества обслуживания потребителя. Компания Coreal производит и экспортирует свою продукцию в различные страны мира. Основные продукты её широкого ассортимента:
Недавно компания Coreal завершила инвестиции в новую линию наложения изоляции с трёхшнековым экструдером и крутильной машиной с вращающимся приёмным устройством (драмтвистером) для производства кабелей низкого напряженич типа AXMK и AMKA. Новые продукты были сертифицированы и одобрены к применению компанией SGS Fimko. Благодаря этим инвестициям компания планирует расширить свою деятельность в Скандинавских странах и странах Балтики - Финляндии, Эстонии, Литве, Дании, Швеции и Норвегии. Компания Coreal, обладающая производственными мощностями для годового выпуска 52 000 тонн кабельных изделий, продолжает вносить ценный вклад в экономику своей страны, экспортируя свои изделия в более чем 60 стран в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке.