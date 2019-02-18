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Инновации (разработки)

Компания Coreal активно инвестирует в новое производство

Компания Coreal активно инвестирует в новое производство

19 февраля 2019, 08:56
Рубрика: Инновации
Метки: Coreal
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Компания Coreal Aluminyum Kablo AS, турецкий производитель проводов и кабелей с алюминиевыми жилами, располагается в свободной экономической зоне Кайсери (Kayseri) и является членом Demiryaka Holdings. Компания начала свою деятельность в 2004 году и постоянно развивается, инвестируя в новое оборудование, современные технологии, научные исследования и разработки новых продуктов. Компания стремится стать глобальным партнёром в кабельной промышленности путём создания инновационного производства и высокого качества обслуживания потребителя. Компания Coreal производит и экспортирует свою продукцию в различные страны мира. Основные продукты её широкого ассортимента:

  • алюминиевая катанка диаметром 9,5 мм марок 1370, 6101, 6201 и 8176.
  • неизолированные провода для воздушных линий передачи из алюминия и алюминиевых сплавов, в том числе провода типа AAC, ACSR, AAC AL3, AL5 и AL5 EHC
  • кабели низкого напряжения для прокладки в воздухе, ABC кабели
  • установочные провода с алюминиевыми жилами на напряжение 0,6кВ
  • кабели среднего напряжения для воздушных линий передачи на напряжение от 15 до 35кВ
  • фотоэлектрические кабели на напряжение от 0,6 до 2,0кВ

Недавно компания Coreal завершила инвестиции в новую линию наложения изоляции с трёхшнековым экструдером и крутильной машиной с вращающимся приёмным устройством (драмтвистером) для производства кабелей низкого напряженич типа AXMK и AMKA. Новые продукты были сертифицированы и одобрены к применению компанией SGS Fimko. Благодаря этим инвестициям компания планирует расширить свою деятельность в Скандинавских странах и странах Балтики - Финляндии, Эстонии, Литве, Дании, Швеции и Норвегии. Компания Coreal, обладающая производственными мощностями для годового выпуска 52 000 тонн кабельных изделий, продолжает вносить ценный вклад в экономику своей страны, экспортируя свои изделия в более чем 60 стран в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке.

Компания: RusCable.Ru

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