На Новосибирской ГЭС установили новое рабочее колесо

На Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») продолжается техническое перевооружение гидроагрегата №2. Гидроэнергетики перенесли с монтажной площадки и установили на штатное место новое рабочее колесо. Работы по замене оборудования ведутся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) Новосибирской ГЭС.

Основным элементом гидротурбины является рабочее колесо, которое собирается на монтажной площадке станции и затем переносится в кратер гидроагрегата. Перенос рабочего колеса диаметром 8 метров и весом 173 тонны осуществлялся с помощью мостового крана. Работы проводятся силами компании АО «Гидроремонт–ВКК» (дочернее общество РусГидро).

Техническое перевооружение ГА №2 начато в августе 2018 года и продлится до конца мая 2019 года. Это последний из семи гидроагрегатов, на котором производится замена турбины. Новые гидротурбины обладают современными техническими характеристиками, имеют более высокий КПД (94% вместо 89%) и увеличивают установленную мощность гидростанции на пять мегаватт каждая. Кроме этого, турбина оснащена безмасляной втулкой, что делает её экологически безопасной.

В ПАО «РусГидро» утверждена Программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.