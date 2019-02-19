Новости ГК "ССТ": французы обоснуются в Мытищах

Мытищинская Группа компаний «Специальные системы и технологии» («ССТ»), имеющая четыре завода в Московской области («ССТ»), продаёт французской Groupe Atlantic (GA) бизнес, связанный с производством и дистрибуцией электрических тёплых полов и систем защиты от протечек воды, сообщает «КоммерсантЪ».

Этот бизнес перейдёт французам в течение двух лет. По экспертным оценкам, сумма сделки могла составить до 2 - 2,5 млрд рублей. По оценкам инвестиционной компании «Фридом Финанс», в 2018 году оборот «ССТ» мог составить около 9 млрд рублей.

Информацию о сделке подтвердил изданию генеральный директор и основатель «ССТ» Михаил Струпинский. По его словам, речь идет о продаже ООО «Завод ССТ ТП» (Первый завод «ССТ» в Подмосковье – «Родники»), ООО «Группа Теплолюкс», Iwarm GmbH (Германия), а также филиалов «ССТ» на Украине, в Белоруссии и Казахстане. В целом это составляет четверть всего бизнеса компании.

По итогам сделки французский концерн сможет усилить свои позиции на российском рынке и поэтапно станет владельцем крупнейшего в России производства тёплых полов и систем защиты от протечек.

После закрытия сделки Михаил Струпинский сохранит роль в управлении бизнесом для обеспечения эффективной интеграции в структуру GA. По его словам, сделка позволит расширить географию экспорта российской высокотехнологичной продукции собственной разработки компании.

«ССТ» сосредоточится на производстве систем электрообогрева для нефтегазовой отрасли и других отраслей промышленности. Сегодня протяженность трубопроводов, обогреваемых системами «ССТ», уже превышает 20 тыс. км.

Именно на этом направлении, напомним, «ССТ» реализует инвестиционный проект при поддержке Фонда развития промышленности Минпромторга РФ на базе специально созданного в Ивантеевке ОКБ «Гамма».

В декабре 2016 года Экспертный совет Фонда одобрил выделение льготного займа на реализацию второго этапа инвестиционного проекта по увеличению производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе. Общая стоимость проекта составляет 615 млн рублей. Льготный кредит ФРП в этой сумме - 300 млн рублей.

В конце 2018 года представители Фонда посетили предприятие и положительно оценили его деятельность по реализации проекта, убедившись также в высокотехнологичном уровне производства перспективной продукции.

«На выделенные ФРП деньги мы закупаем новое оборудование, - пояснили «Родникам» на предприятии. - В течение года сдаём фонду четыре-пять отчётов. Минпромторг подтвердил, что наши саморегулирующиеся кабели полностью производятся на территории России. Остальные предприятия самый важный элементы изделия – матрицу - закупают или привозят из других стран».

Между тем в Мытищах «ССТ» строит ещё одно производственно-складское здание рядом с первым своим заводом «Тёплые полы» и числится одним из наиболее крупных инвесторов в экономику городского округа.

Родники