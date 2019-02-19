Подведены итоги очередного Общего собрания (ХVI-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ 01 февраля 2019 года

01 февраля 2019 года состоялось очередное Общее собрание (XVI-ая Ассамблея) РНК СИГРЭ, проводимое в форме заочного голосования в соответствии с повесткой дня (опросным путем).

Благодарим всех принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня XVI-ой Ассамблеи членов РНК СИГРЭ.

В повестку Общего собрания вошли следующие вопросы:

Вопрос 1. Об установлении членских взносов на 2019 год.

Вопрос 2. Определение источника финансирования мер поощрения наиболее активных участников Сообщества, выявленных в соответствии с Порядком мониторинга активности в соответствии с КПЭ.

В голосовании по вопросам XVI-ой Ассамблее приняли участие 348 членов, что составляет 68.64,11% от их общего числа. Общее собрание членов Ассоциации признано правомочным согласно п.4 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ).

По итогам XVI-ой Ассамблеи установлены размеры членских взносов на 2019 год для Коллективных членов I - 70 000,00 руб., для Коллективных членов II – 35 000,00 руб., для Индивидуальных членов I - 7 000,00 руб., для Индивидуальных членов II – 3 500,00 руб.

Решением XVI-ой Ассамблеи утвержден источник финансирования мер поощрения участников Сообщества, определяемых в п.6 «Меры поощрения» Порядка мониторинга активности в соответствии с КПЭ и мер поощрения, утвержденного п. 2.1. Решения протокола Президиума РНК СИГРЭ № 16/29 от 26.12.2018. С протоколом Президиума РНК СИГРЭ можно ознакомиться по ссылке.

Подробнее ознакомиться с результатами ХVI-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ можно в протоколе собрания, размещенном в разделе «Решения Ассамблеи РНК СИГРЭ»: ссылка.