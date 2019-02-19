"Ростелеком" оценил подключение к высокоскоростному интернету 40 тыс. школ в 40 млрд руб.

"Ростелеком" оценивает подключение к высокоскоростному интернету 40 тыс. школ в 40 млрд рублей с оплатой трафика до 2025 года, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании Михаил Осеевский.

"Сейчас с правительством обсуждаем будущую программу подключения школ к высокоскоростному интернету, - сказал Осеевский. - 40 тыс. школ мы готовы подключить за 40 млрд рублей с оплатой трафика до 2025 года".

Глава компании добавил, что "Ростелеком" совместно с профильным министерством работает над созданием современных решений по электронному контенту.

Осеевский также отчитался о завершении работы по подключению к интернету более 9 тыс. медицинских учреждений. Развитие цифровых технологий продолжится и в прокуратуре, где будет установлено более 50 тыс. современных рабочих мест в 3 тыс. прокурорских отделений по всей стране.

Глава "Ростелекома" доложил Путину, что жители Курильских островов будут получать телекоммуникационные услуги по тем же тарифам, что и жители Сахалина.

"В соответствии с вашим поручением в прошлом году проложили подводный кабель на Курильские острова, и уже сегодня жители трех островов - Итурупа, Кунашира и Шикотана - имеют возможность получать те же самые услуги, сервисы, как на Сахалине, и, что важно, по тем же самым тарифам, - сказал Осеевский. - Сейчас активно работаем на этих островах, планируем завершить подключение и жилищной сферы, и социальных учреждений, и бизнеса в первом квартале".

ТАСС