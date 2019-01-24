С 19 по 21 марта 2019 года Кабельный завод «АЛЮР» примет участие в 18-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции «Cabex-2019».

Приглашаем Вас посетить выставочную экспозицию Кабельного завода "АЛЮР" стенд A 123, где квалифицированные специалисты предприятия ответят на все интересующие Вас вопросы и предоставят в Ваше распоряжение справочную информацию. Мы будем рады увидеть Вас в числе наших гостей.

Выставка пройдет: г. Москва, КВЦ «Сокольники», павильон №4. За дополнительной информацией Вы можете обратиться по т/ф:(81153) 9-43-41.

Для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, используйте cb19fbe19 при получении электронного билета, перейдя по ссылке ПОЛУЧИТЕ БИЛЕТ.

До встречи на выставкеCabex 2019!