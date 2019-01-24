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Мероприятия

С 19 по 21 марта 2019 года Кабельный завод "АЛЮР" примет участие в 18-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции "Cabex-2019"

С 19 по 21 марта 2019 года Кабельный завод АЛЮР примет участие в 18-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2019

19 февраля 2019, 13:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: АЛЮР, Cabex-2019
Отрасль: Кабельная промышленность 

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С 19 по 21 марта 2019 года Кабельный завод «АЛЮР» примет участие в 18-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции «Cabex-2019».

Приглашаем Вас посетить выставочную экспозицию Кабельного завода "АЛЮР" стенд A 123, где квалифицированные специалисты предприятия ответят на все интересующие Вас вопросы и предоставят в Ваше распоряжение справочную информацию. Мы будем рады увидеть Вас в числе наших гостей.

Выставка пройдет: г. Москва, КВЦ «Сокольники», павильон №4. За дополнительной информацией Вы можете обратиться по т/ф:(81153) 9-43-41.

Для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, используйте cb19fbe19 при получении электронного билета, перейдя по ссылке ПОЛУЧИТЕ БИЛЕТ.

До встречи на выставкеCabex 2019!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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