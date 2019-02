Safe Voltage — партнер Welcome зоны RusCableCLUB-2019

Cabex 2018 МФЭС-2018 МФЭС-2018

Компания Safe Voltage, партнер и дистрибьютор продукции для разделки и соединения кабелей, кабельных аксессуаров известных брендов Alroc (Франция), Nagaki (Япония), Intercable (Италия), Elcon Megarad (Италия) ― выступила спонсором Welcome зоны на 10-й встрече поставщиков и потребителей электротехнической продукции RusCableCLUB-2019, которая пройдет 20 марта в Яровит Холле Сокольники.



Группа Safe Voltage предлагает широкую гамму продукции для разделки и соединения кабелей любого типа, а также кабельных аксессуаров ведущих мировых производителей. Работая напрямую с лучшими поставщиками Европы и Японии, компания имеет полный перечень продукции, удовлетворяющий все запросы покупателя и соответствующий самым разнообразным параметрам кабельной продукции. Сейчас компания активно выходит на российский рынок. О грандиозных планах на будущее рассказала Ольга Валли, директор Safe Voltage, в эксклюзивном интервью для портала RusCable.Ru: «Ольга Валли: «Сегодня моя главная задача – покрыть потребности российских компаний в качественном инструменте».

Линейка продукции компании включает в себя инструменты для монтажа высоковольтных кабельных линий, кабелей среднего, низкого напряжения и оптоволоконных линий, а также аксессуары для работы с воздушными линиями электропередачи и муфты на кабели среднего напряжения. Сотрудничество с проверенными поставщиками, жесткие требования к качеству продукции, кратчайшие сроки доставки и огромный ассортимент товаров ― все это позволяет компании удовлетворять даже самые нестандартные запросы каждого покупателя. Safe Voltage уже оправдывает доверие своих клиентов и впечатляющими темпами совершенствует свою номенклатуру.



В декабре 2018 года компания впервые выступила с собственным стендом в рамках Международного форума «Электрические сети», а в этом году Safe Voltage посетит выставку Cabex-2019, где продемонстрирует посетителям образцы предлагаемой продукции, а также наглядно покажет их в работе.



Компания Safe Voltage поддержала одно из ключевых отраслевых мероприятий года, выступив спонсором Welcome зоны на юбилейной встрече поставщиков и потребителей электротехнической продукции RusCableCLUB-2019. Тематика клуба в этом году во много ориентируется на воссоздание полета в самолете, поэтому Welcome зона ― это своеобразный зал ожидания Priority класса. Фуршет, шампанское, новые знакомства и памятные фотографии ― все, что нужно, чтобы гости отдохнули после тяжелого дня на выставке Cabex и зарядились хорошим настроением на весь вечер. Но главное, в Welcome зоне вы сможете ознакомиться с образцами продукии Safe Voltage, а также пообщаться директором компании Ольгой Валли в профессиональной, но непринужденной обстановке.



Всем, кто хочет оказаться в самой гуще событий кабельной промышленности, советуем поторопиться. Осталось уже меньше 30 билетов! Не пропускайте грандиозное шоу юбилейного RusCableCLUB-2019, узнавайте подробности и приобретайте билеты на сайте club.ruscable.ru