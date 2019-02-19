Ухудшение погодных условий стало причиной отключений в сетях АО "Чеченэнерго"

Вследствие сильного ветра временно без электроснабжения оказались потребители части г. Грозного и г. Гудермес. Решением Штаба АО «Чеченэнерго», из-за ухудшения погодных условий в зоне эксплуатационной ответственности Общества введен особый режим работы.

На места незамедлительно выехали оперативно-выездные бригады управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Чеченэнерго (входит в ГК «Россети»).



32 минуты понадобилось энергетикам Грозненских городских сетей АО «Чеченэнерго» для ликвидации аварии произошедшей под действием максимальной токовой защиты (МТЗ) повлекшей отключение фидера на подстанции 110 кВ «Северная». Отключенная мощность составляла 0,5 МВт.



Однако без электроэнергии еще остаются горожане проживающие в части Октябрьского и Заводского районов столицы. Здесь действием МТЗ отключилась воздушная линия 35 кВ «Западная – Тепличная». Обесточены 72 трансформаторные подстанции, отключенная мощность - 5 МВт.



В Гудермесе на данный момент уже включен в работу фидер на ПС 110 кВ «Гудермес». Здесь под действием защиты отключились 4 фидера. Потребители части города Гудермес еще остаются без электроснабжения.



Напоминаем, что все вопросы, связанные с проведением работ и подачей напряжения в сеть, можно задать, позвонив на «горячую линию» ПАО «МРСК Северного Кавказа» по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный) - операторы Контакт-центра работают в круглосуточном режиме.



Оперативная информация о плановых и неплановых отключениях электроэнергии в зоне ответственности ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществ публикуется на корпоративном веб-сайте компании в разделе «Потребителям» подразделе «Информация по ограничениям режима передачи электрической энергии».