Узловский Пластик вложит в модернизацию инфраструктуры 400 млн рублей

"Пластик" (Узловая, Тульская область) намерен вложить в модернизацию инфраструктуры своей промышленной площадки несколько сотен миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта было подписано 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и генеральным директором ОАО "Пластик" Николаем Кизимовым.

Предприятие планирует создать энергоэффективную инфраструктуру для промышленной площадки. Объем инвестиций составит 400 млн рублей, будет создано 70 рабочих мест.

"Инвестиционный проект компании "Пластик" позволит модернизировать инфраструктуру предприятия и увеличить его энергоэффективность. Это даст возможность привлечь новых инвесторов на производственные мощности этого частного индустриального парка", - подчеркнул А. Дюмин.

Модернизация систем тепло- и водоснабжения на предприятии началась в прошлом году. Мероприятия направлены на развитие собственной производственной площадки, а также на обеспечение современной инфраструктурой переданных в аренду площадей технопарка.

ОАО "Пластик" специализируется на производстве АБС-пластиков и суспензионных полистиролов. Технологический комплекс предприятия включает в себя производства стирола мощностью 60 тыс. тонн в год, вспенивающегося полистирола мощностью до 11,3 тыс. тонн в год, АБС-пластиков – 23 тыс. тонн в год. Сбытовую политику предприятия реализует Торговый дом "Пластик".

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