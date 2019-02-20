Энергетики "Дагестанской сетевой компании" в сложнейших условиях восстановили энергоснабжение всех населенных пунктов республики

20 февраля в 11:50 мск энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» (входит в ГК «Россети») полностью восстановили электроснабжение населения, нарушенное накануне из-за штормового ветра с порывами до 25-30 м/с и снегопада, которые обрушились на республику. Особый режим работы, введенный энергетиками в связи с массовыми нарушениями электроснабжения, отменен.

С утра 19 января непогода привела к массовым отключениям в распределительных сетях 6-10 кВ. Вместе с усилением ветра менялась и ситуация в регионе, количество обесточенных населенных пунктов возрастало, несмотря на постоянно проводимые работы - к 18:00 мск 19 января цифра выросла до 107 (с 38 утром). Были обесточены 25 фидеров 6-10 кВ и 640 трансформаторных подстанций. Отключенная мощность достигала 24,8 МВт.



Частично без электроэнергии оказались населенные пункты Буйнакского, Левашинского, Дербентского, Гергебильского, Гумбетовского, Хунзахского, Казбековского районов. В зоне ответственности АО «Дагестанская сетевая компания» был введен особый режим работы.



В 10.30 мск в результате срабатывания защит произошло еще и отключение выключателя на ПС 110 кВ «Леваши». Погашено 20 МВт мощности. Однако уже В 11.14 мск все потребители этой линии были запитаны по резерву от подстанции 110 кВ «Гергебиль». Воздушная линия 110 кВ «Цудахар – Леваши» протяженностью 24,6 км выводилась в ремонт.



Сложная обстановка складывалась в Махачкале и ее пригородах. Жителям дагестанской столицы было непросто: частично были обесточены Редукторный поселок, район ТД «Апельсин» и Южной автостанции, а также Сулакская зона. Телефон «горячей линии» МРСК Северного Кавказа буквально разрывался от звонков потребителей, которые задавали один вопрос: когда же дадут свет? И для этого энергетики работали в круглосуточном режиме. Особенно тяжелую ситуацию создала непогода в горных районах Дагестана, где ветер повалил деревья на опоры ЛЭП, снес крыши домов.



Для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей «Дагестанская сетевая компания» направила на выполнение аварийно-восстановительный работ все силы – всего в сетях работали 111 человек, 37 бригад, в распоряжении которых было 40 единиц техники. В сложнейших условиях при сильном ветре специалисты-ремонтники показали грамотный подход к делу, высокий профессионализм и преданность своей работе при выполнении поставленных задач.



Ход работ лично контролировали управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» Муртазали Гитинасулов, который ежечасно докладывал о ситуации в республике генеральному директору МРСК Северного Кавказа Юрию Зайцеву. Информация о ходе работ регулярно поступала главе «Россетей» Павлу Ливинскому.



Между тем, по словам Муртазали Гитинасулова, районы, где летом 2018 года прошли учения энергетиков группы компаний «Россети», непогоду пережили значительно легче. Здесь специалистам было проще выявить поврежденный участок, которых было немного, а значит, в максимально короткие сроки запитать население.



Напоминаем, что все вопросы, связанные с проведением работ и подачей напряжения в сеть, можно задать, позвонив на «горячую линию» ПАО «МРСК Северного Кавказа» по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный) – операторы Контакт-центра работают в круглосуточном режиме.