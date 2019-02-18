Генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов встретился с журналистами ведущих СМИ региона

Встреча с представителями изданий "Коммерсант", "РБК", "Интерфакс", "Континент-Сибирь", "Эксперт-Сибирь" и друими - прошла в Новосибирске. Речь шла о развитии энергетики в регионе, о консолидации, цифровой трансформации сетей и экономическом положении компании.

ПАО "МРСК Сибири" рассчитывает получить чистую прибыль по МСФО по итогам 2018 года и быть прибыльной в ближайшие годы, сказал генеральный директор компании Виталий Иванов:

"Компания выбралась из проблемной долговой ямы, в 2018-2021 годах мы гарантированно будем работать с прибылью", - цитирует Виталия Иванова "Интерфакс".

В 2016 году чистый убыток "МРСК Сибири" по МСФО составил 1,8 млрд рублей, в 2017 году имела место чистая прибыль 904 млн рублей. Как сообщалось ранее, в 2018 году компания получила 2 млрд рублей чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ. В 2017 году была получена чистая прибыль по РСБУ в размере 904 млн рублей против 1,8 млрд рублей чистого убытка в 2016 году.



Гендиректор отметил, что компании за последние годы удалось существенно увеличить выручку, в первую очередь за счет заключенных с регионами регуляторных контрактов. В 2016 году выручка "МРСК Сибири" по МСФО составила 47,51 млрд рублей, в 2017 году - 51,85 млрд рублей, в 2018 году - 55,63 млрд рублей.

"Компания начала сглаживать выпадающие доходы от "последней мили", - добавил Иванов.

Изменилась ситуация и с кредитованием. Если с 2012 по 2017 годы компания, находясь в тяжелой финансовой ситуации, вынуждена была привлекать кредиты на операционную деятельность, то "с 2017 года мы изменили идеологию и теперь берем только инвестиционные кредиты", - отметил Виталий Иванов.

Также журналистов интересовали вопросы формирования тарифов на электроэнергию и, конечно, взаимоотношений энергетиков с правительством Республики Хакасия, где у потребителей оказались накоплены беспрецедентные долги.